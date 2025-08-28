Irres Angebot bahnt sich an! BVB-Star vor Mega-Wechsel?

Der BVB gibt auf den letzten Metern des Sommer-Transferfensters nochmal richtig Gas. Die Verpflichtungen von Carney Chukwuemeka und Aaron Anselmino sind bereits durch, der Wechsel von Fabio Silva steht kurz bevor.

Für diese Last-Minute-Transfers legt der BVB wohl deutlich mehr als 40 Millionen Euro auf den Tisch. Eine enorme Summe, die Borussia Dortmund nun allerdings an anderer Stelle wieder einnehmen könnte. Ein Star-Spieler steht vor einem Abgang – und der könnte richtig teuer werden!

BVB: Beier weckt Begehrlichkeiten

Es ist gerade einmal etwas mehr als ein Jahr her, als der BVB Maximilian Beier für knapp 30 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim loseiste. Der damalige Dortmunder Cheftrainer Nuri Sahin betitelte den Neuzugang seinerzeit als seinen „absoluten Wunschspieler“. Inzwischen sitzt Sahin nicht mehr auf der Trainerbank des BVB. Nun könnte auch Beier den Verein nach nur einer Saison wieder verlassen.

Wie die „Bild“ berichtet, hat der FC Brentford ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen haben. Nun soll der Premier-League-Klub sogar über einen Mittelsmann mit einer Offerte an den BVB herangetreten sein. Diese soll dem Vernehmen nach bei satten 55 Millionen Pfund liegen. Dazu könnten fünf weitere Millionen Pfund an Bonuszahlungen kommen. Umgerechnet würde der BVB damit bei insgesamt 70 Millionen Euro Ablösesumme für Beier landen.

Kann der BVB widerstehen?

Wie Borussia Dortmund auf diese Mega-Offerte reagieren wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Klar ist allerdings: Bei einer solchen Offerte kann der BVB eigentlich gar nicht widerstehen, schließlich liegt das Angebot aus Brentford deutlich über dem, was man sich zuvor hätte für Beier erträumen können.

Das Problem aus Sicht des BVB: Allzu viel Zeit für die Suche nach einem Nachfolger für Beier hätte man bei einem Verkauf des Stürmers nicht mehr. Das Transferfenster ist schließlich nur noch bis zum 1. September geöffnet.