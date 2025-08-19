Mats Hummels lässt plötzlich tief blicken – es geht um dunkelsten Moment seiner BVB-Zeit

In diesem Sommer ist Schluss für Mats Hummels. Der Ex-BVB-Star hat seine Karriere beendet und wird sich mit 36 Jahren jetzt um andere Sachen kümmern – beispielsweise als Experte bei Amazon Prime Video (hier mehr dazu).

Beim Testspiel des BVB gegen Juventus bekommt Mats Hummels nochmal einige Minuten auf dem Platz, und kann sich dabei von den Dortmunder Fans verabschieden. Ausgerechnet auf dem Platz im Signal-Iduna-Park gab es einen der dunkelsten Momente seiner Karriere, über die der Ex-Profi jetzt auspackt.

Mats Hummels packt über Horror-Moment aus

In seiner langen Karriere beim BVB erlebte Mats Hummels viele schöne, aber auch Horror-Momente. Die Klub-Legende verrät dabei, woran er sich nur ungern zurückerinnert. Die meisten Anhänger des Revierklubs werden sicherlich schon erahnen, worum es sich dabei handelt.

Auch interessant: Ex-BVB-Coach Hyballa und Ex-Schalke-Talent mischen zusammen den US-Fußball auf

„Natürlich das Heimspiel gegen Mainz, als wir 2023 am letzten Spieltag die Meisterschaft verspielten“, sagte Hummels im Interview mit „Bild“ über das Spiel, das im negativen Sinne am prägendsten für ihn gewesen sei.

Noch heute beschäftigt ihn das Spiel: „Und ich glaube, dass ich noch viele Jahre daran knabbern werde. Man wird ja in den Medien immer mal wieder mit dem Spiel konfrontiert. Und dann merke ich, dass ich es noch immer nicht verarbeitet habe, weil ich mich in gewisser Weise natürlich auch immer noch sehr mitschuldig fühle.“

Horror-Moment für Borussia Dortmund

In der Saison 2022/23 hatte der BVB die große Möglichkeit, sich am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz zum Meister zu küren. Dabei hätte ein Sieg gereicht. Am Ende wurde es ein 2:2-Unentschieden, das Borussia Dortmund wohl so schnell nicht mehr vergessen wird. Der Meistertitel war futsch, weil die Münchener in Köln doch noch gewannen.

Mehr Nachrichten für dich:

„Wir haben es nach dem 0:2 nicht schnell genug geschafft, die Stimmung bei uns im Team wieder hochzufahren“, sagt Hummels rückblickend. So nah waren die Dortmunder in den vergangenen Jahren noch nie am Meistertitel. Und so wie es in der vergangenen Saison lief, wird der Revierklub vermutlich auch nicht so schnell wieder eine Meisterschaft feiern.