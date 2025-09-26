Alle Blicke auf Kovac: Sorgt er beim BVB für eine Überraschung?

Borussia Dortmund stand jahrelang für eine der besten Talentschmieden in ganz Europa. Regelmäßig gelang hoffnungsvollen BVB-Juwelen der Durchbruch. In den letzten Jahren aber taten sich Jugendspieler abseits von Jamie Gittens ziemlich schwer.

Doch längst gibt es im BVB-Nachwuchs ein neues Talent, dem alle eine steile Karriere zutrauen. Sein Name: Mathis Albert. Stößt er schon bald zu den Profis? Trainer Niko Kovac klärt über die Situation auf.

Albert verzaubert BVB

Er mag zwar erst 16 Jahre sein, doch Mathis Albert verzaubert im schwarzgelben Nachwuchs schon jetzt. Vier Tore und vier Vorlagen gelangen ihm in der Junioren-Bundesliga in bisher sechs Spielen. Auch in der Youth League gegen Juventus Turin glänzte er mit Treffer und Assist.

Dass die Gegenspieler in der U19 bis zu drei Jahre älter sind als er, kümmert den US-Amerikaner herzlich wenig. Völlig unbekümmert glänzt er Spiel um Spiel und hat sich damit schon längst aufs Radar von Profi-Coach Niko Kovac gespielt. Die erste Belohnung gab es schon im Sommer, als Albert mit dem BVB zur Klub-WM reiste.

Erster Einsatz in Aussicht?

Spielzeit bekam er dort zwar nicht. Allerdings sollte es laut Kovac auch eher darum gehen, ihn „reinschnuppern zu lassen, was es bedeutet, in einer Profi-Mannschaft dabei zu sein“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz. Von einem generellen Sprung in den Profikader sieht der Cheftrainer Albert und manchen seiner U19-Kollegen aber noch weit entfernt.

„Jetzt ist es sicherlich noch etwas verfrüht, sie bei uns im Kader anzusiedeln“, gab Kovac zu Protokoll und schloss damit erstmal die Tür. Seine Begründung: Derzeit ginge es darum, dass Albert Minuten brauche und spielen müsse. Etwas, dass bei den Profis nicht gegeben wäre.

Dennoch sagt er auch klar: „Den BVB hat über Jahre ausgezeichnet, junge Spiele nach oben zu führen. Das ist auch jetzt unser Ziel.“ Allerdings dürfe man nicht zu voreilig sein. Die Entwicklung müsse stetig sein. „Wenn sie so weiter machen, wird die Zukunft sicher sehr rosig“, so Kovac. Einen zeitnahen Juwel-Hammer wird es bei Borussia Dortmund aber nicht geben.