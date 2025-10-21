BVB-Interesse an Torhüter? Jetzt äußert er sich selbst dazu

Die Torwartsituation beim BVB gestaltet sich derzeit recht komfortabel. Gregor Kobel ist die klare Nummer eins, daran dürfte sich wohl nur bei einem Abgang des Schweizers etwas ändern. Dahinter wartet der aktuell an Heidenheim verliehene Diant Ramaj auf seine Chance.

Dennoch scheint der BVB den Torwartmarkt weiter zu sondieren. Demnach sollen die Verantwortlichen ein Auge auf Qarabag-Torwart Mateusz Kochalski geworfen haben. Doch der polnische Schlussmann des Champions-League-Teilnehmers gibt sich gelassen. „Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe nur gelesen, was geschrieben wurde. Andere Informationen habe ich nicht“, erklärte Kochalski gegenüber „futbolxeber.az“.

BVB: Kovac Befürworter von Kochalski

Laut dem aserbaidschanischen Portal „Sportnews.az“ soll BVB-Trainer Niko Kovac großer Fan des Keepers sein und der Vereinsführung das auch schon deutlich gemacht haben. Der 25-Jährige überzeugte in der Champions League nicht nur Kovac, sondern auch internationale Beobachter.

Auch interessant: Paukenschlag um Jobe Bellingham! BVB-Star schaut gespannt zu

Kochalski steht seit Sommer 2024 beim Champions-League-Teilnehmer Qarabag unter Vertrag, sein Kontrakt läuft noch bis 2027. Dementsprechend müsste der BVB im Falle eines Transfers eine Ablösesumme auf den Tisch legen. Wie hoch diese wäre, lässt sich nur schwer prognostizieren.

Torwart-Position beim BVB kein Problem

Die Verbindung zwischen Dortmund und Kochalski kommt dennoch überraschend. Stammtorwart Gregor Kobel ist mit einem Vertrag bis 2028 langfristig an den Verein gebunden. Dahinter stehen mit Alexander Meyer und Patrick Drewes gleich zwei erfahrene Ersatzleute zur Verfügung, dazu kommt Ramaj.

Mehr Nachrichten für Dich:

Für den BVB wäre Kochalski also nur eine Ergänzung. Dass die Gerüchte in Umlauf kommen, dürfte vor allem an Kovacs Begeisterung für den Polen liegen. Ob es am Ende aber wirklich zu einer Verpflichtung kommt, bleibt abzuwarten.