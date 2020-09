BVB: Bundesligist bestätigt Interesse an Mario Götze – „Name, mit dem wir uns beschäftigt haben“

Mario Götze hat noch immer keinen neuen Verein gefunden. Der Ex-BVB-Star ist weiter auf der Suche.

Ein Verein aus der Bundesliga hat jetzt das Interesse am früheren BVB-Kicker bestätigt. Es handelt sich dabei um Hertha BSC.

BVB: Götze zu Hertha BSC?

Die Gerüchteküche brodelt. Mario Götze ist der zweitteuerste vereinslose Spieler auf dem Transfermarkt. Nur Edinson Cavani rangiert noch über ihm. Da ist es klar, dass viele Vereine die Option prüfen werden.

So ist es wohl auch bei Hertha BSC. „Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben“, sagte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich am Freitagabend in der Pause des Heimspiels gegen Eintracht Frankfurt bei DAZN. „Aber, wie gesagt, es sind ganz viele Namen, mit denen wir uns beschäftigen. An dieser Stelle kann und möchte ich dazu nichts sagen.“ Was mögliche Neuverpflichtungen betreffe, solle man sich „überraschen lassen“.

Glanzfaktor für den „Big City Club“

Wird Mario Götze als die Überraschung, die der Hauptstadtklub in den nächsten Tagen präsentiert? Trotz Corona-Krise konnte die Hertha ordentlich investieren – alles dank Investor Lars Windhorst. Der WM-Held von 2014 würde dem „Big City Club“ sicherlich gut zu Gesicht stehen und könnte den Glanzfaktor der „Alten Dame“ erhöhen.

Mario Götze bestätigte zuletzt in der „Bild“, dass er mit einigen Vereinen und Trainern bereits gesprochen habe. Doch Götze will „unbedingt noch die Champions League gewinnen.“ Ob das bei der Hertha überhaupt möglich ist, sei dahin gestellt.

Götze auch bei Bayern im Gespräch

Zuletzt gab es sogar Gerüchte über ein mögliches Engagement beim FC Bayern München. Trainer Hansi Flick nahm den Spekulationen dann aber recht zügig den Wind aus den Segeln. „Aktuell ist es für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen“, so Flick, der auch noch nach Verstärkungen sucht.

Die Bundesliga läuft schon wieder, auch in den anderen europäischen Ligen wird wieder gespielt. Für Mario Götze wird es allerhöchste Zeit sich einen Verein zu suchen. Je länger er wartet, desto schwieriger wird es, sich einen Stammplatz zu erkämpfen.

