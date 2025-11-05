BVB-Youngster schocken Manchester City! Damit konnte niemand rechnen

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) steht für Borussia Dortmund das große Duell gegen Manchester City in der Champions League an. Nach dem spektakulären 4:4 gegen Juventus Turin und überzeugenden Siegen gegen Athletic Bilbao (3:1) sowie den FC Kopenhagen (4:2) erwartet die Schwarz-Gelben nun die ultimative Bewährungsprobe.



Bevor es bei den Profis in der Champions League zur Sache geht, trafen die Jugendmannschaften beider Teams in der Youth League aufeinander. Für den BVB läuft es auch dort derzeit richtig gut – nicht zuletzt dank des überzeugenden Sieges gegen Manchester City am Mittwochnachmittag.

BVB mit Leihspielern gegen Manchester City

In der Youth League treten die U19-Mannschaften der Profiteams gegeneinander an. Beim BVB war die Ausgangslage vor dem Duell gegen Manchester City allerdings kritisch. Aufgrund der U17-WM standen gleich fünf Talente nicht zur Verfügung: Mathis Albert, Samuele Inacio, Luca Reggiani, Mussa Kaba und Miguel Adja fehlten. Daher musste der BVB zu einer speziellen Maßnahme greifen: Leihspieler wurden hinzugezogen.

+++ Ex-BVB-Talent in der Luft zerfetzt – „Größter Fehltransfer der Liga“ +++

Elias Benkara, Jonas Feddersen, Nick Cherny und Ousmane Diallo aus der U23 unterstützten das U19-Team. Außerdem rückte der erst 15-jährige Innenverteidiger Georgios Zisopoulos ins Aufgebot. Nach Abpfiff lässt sich sagen: Die Leihspieler zahlten sich aus. Der BVB schockte Manchester City auf ganzer Linie.

Youngsters fertigen City ab

Die BVB-Talente gingen bereits in der ersten Halbzeit gegen den englischen Giganten deutlich in Führung. Taycan Etcibasi wurde in der 40. Minute im Strafraum zu Fall gebracht und verwandelte anschließend den Elfmeter eiskalt. Doch das war noch nicht alles. In der 44. Minute startete Justin Hoy über die linke Seite, traf mit einem satten Schuss das Lattenkreuz – Thierry Fidjeu-Tazemeta verwertete daraufhin den Abpraller zum 2:0.

Hier mehr News für dich:

Der BVB konnte die Führung auch in der gesamten zweiten Halbzeit halten – und legte kurz vor Schluss noch einmal nach. Nach einem Konter machte Fadi Zarqelain endgültig den Deckel drauf. 3:0 – die BVB-Juwelen schocken Manchester City!