Volles Risiko! Niko Kovac offenbart BVB-Matchplan gegen Manchester City

Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der BVB stark in die neue Champions-League-Saison gestartet. Am Mittwoch (21.00 Uhr) könnte allerdings alles anders kommen. Borussia Dortmund ist bei Manchester City zu Gast – einem der europäischen Giganten.

Für den BVB wird es eine echte Bewährungsprobe. Besonders die Verteidigung steht vor einer großen Herausforderung – allen voran wegen Sturmstar Erling Haaland. Doch Niko Kovac überraschte mit einer beeindruckenden Ankündigung.

BVB trifft wieder auf Erling Haaland

Aus der Bundesliga ist der BVB eines gewöhnt – sie müssen das Spiel machen. In der Regel hat das Team von Kovac viel den Ball, versucht sich konsequent Chancen zu erarbeiten und steht vor allem hoch. Das hohe Verteidigen versucht Kovac immer mehr zu etablieren. Doch rudert der BVB-Coach gegen Manchester City jetzt zurück?

Schließlich steht am Mittwoch Erling Haaland dem BVB gegenüber. Seine Stärken müssen in Dortmund nicht vorgestellt werden – die tiefen Läufe hinter die Kette gehören zu seinen Stärken, wie im Signal Iduna Park jeder weiß. Wird der BVB gegen Manchester City seine Spielidee also über Bord werfen? Kovac überrascht jetzt mit einer Hammer-Ansage.

Kovac bleibt Spielidee treu

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Manchester City äußerte sich Kovac über den Spielansatz, den der BVB wählen wird: „Ich bleib dabei, wir müssen hoch verteidigen. Je weiter du oben bist, desto eher kannst du den Ball gewinnen und desto weiter weg ist der Gegner vom Tor.“

Der Grund für diese Spielidee ist für Kovac logisch: „Wenn wir uns morgen nur hinten verbarrikadieren, wird es morgen schwer, weil die Mannschaft (Manchester City) hat Qualitäten, Mannschaften zu bearbeiten, die nur hinten im Sechzehner stehen.“ Kovac betont klar, dass der BVB seinem „Spiel treu bleiben“ möchte. Dennoch verschließt der BVB-Coach vor den Gefahren nicht die Augen: „Wir müssen gemeinsam auf die Stärken City hat und gerade vorne ist es Erling Haaland schon aufpassen“, betont er.

Eine riskante Spielidee, die Kovac vor Anpfiff schon klar benennt. Somit ist klar: Der BVB versucht nicht, einen sicheren Punkt mit nach Hause zu nehmen – im Gegenteil, auf das Offensivspiel soll es ankommen.