BVB gegen Mainz ohne Guirassy? Kovac packt aus

Lebensversicherung, Torgarant, Führungsspieler – kaum ein Akteur ist für Borussia Dortmund so wichtig wie Serhou Guirassy. Der Angreifer knüpft auch zu Beginn der laufenden Saison an seine unglaubliche Form der vergangenen Saison an. Die Zwischenbilanz des BVB-Stürmers: Sechs Torbeteiligungen in sechs Spielen.

Für den BVB wäre es ein echtes Horror-Szenario, sollte Guirassy mal ausfallen. Vor dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 27. September, 15.30 Uhr) gibt es kleine Sorgen um den Top-Stürmer. Fehlt der 29-Jährige tatsächlich?

BVB-Star Guirassy mit „Pferdekuss“

Das letzte Pflichtspiel, das Guirassy bei Schwarz-Gelb verpasst hatte, war Ende März dieses Jahres. Ausgerechnet gegen Mainz. Damals gewann der BVB mit 3:1 und konnte den Ausfall des Angreifers kompensieren. Muss Schwarz-Gelb dies erneut gegen Mainz schaffen?

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei den 05ern hat Kovac angemerkt, dass Guirassy mit einer kleinen Blessur zu kämpfen hat. Wie der Cheftrainer verriet, habe sich Guirassy im Training einen „Pferdekuss“ zugezogen. Daher sei er zuletzt ein wenig kürzer getreten.

Doch Kovac nahm direkt den Wind aus den Segeln: Der Einsatz am Samstag sei nicht in Gefahr. Guirassy können gegen Mainz normal auslaufen, steht dem BVB also zur Verfügung! Gute Nachrichten für die Westfalen.

Neuzugang fällt weiter aus

Anders sieht es bei Aaron Anselmino aus. Nach seinem starken Debüt gegen Union Berlin (3:0) hat er die Spiele in Heidenheim (2:0) und gegen Wolfsburg (1:0) aufgrund von muskulären Problemen verpasst. Auch gegen Mainz wird der Argentinier fehlen, bestätigte Kovac. Somit fällt der Neuzugang, der im Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen worden ist, erneut aus.

Weitere News:

Bei einem anderen Neuzugang geht es derweil bergauf: Fabio Silva hat nach Angaben Kovac‘ diese Woche große Teile des Teamtrainings absolviert. Ob er erstmals im Kader des BVB stehen wird, würde jedoch erst kurz vorher entschieden werden.