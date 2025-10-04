Bei BVB – Leipzig ist es endlich passiert! ER musste lange auf diesen Moment warten

BVB gegen Leipzig war eines der großen Duelle des sechsten Spieltages der Fußball-Bundesliga. Viele Superstars auf beiden Seiten, die sich für die oberen Tabellenplätze duellierten.

Ein Spieler rückte in der Partie in den Vordergrund. Einer, mit dem man nicht unbedingt rechnen konnte. Denn BVB-Star Yan Couto fiel bislang in seiner Zeit bei Schwarz-Gelb nicht für Torgefahr auf – gegen Leipzig änderte sich das jetzt.

BVB – Leipzig: Couto spielt sich ins Rampenlicht

Im vergangenen Sommer kam Yan Couto mit großen Erwartungen zum BVB. Nach seiner historischen Saison mit dem FC Girona, die unter anderem mit Couto als Shootingstar Tabellendritter wurden, schlug der BVB beim Brasilianer zu. Die Verhandlungen fanden allerdings mit Manchester City statt, da er offiziell dort unter Vertrag stand.

+++ Irrer Plan bei Borussia Dortmund: Neu-Star mit pikantem Titel-Versprechen +++

Für eine Leihgebühr von fünf Millionen wechselte Couto dann im vergangenen Sommer zum BVB. In seinem ersten Jahr bei Borussia Dortmund konnte er allerdings nicht ganz überzeugen. Erst unter Nuri Sahin und dann unter Niko Kovac fand er zwar immer wieder seine Einsatzminuten, doch Couto wirkte immer aufs Neue eher wie ein Fragezeichen.

Premierentreffer für Couto

Doch in dieser Saison kam alles anders. Couto wurde für 20 Millionen Euro fest verpflichtet und Kovac startete sofort mit Couto als Stammspieler in die neue Saison. Couto zahlt dies seinem Trainer bislang zurück. Als Schienenspieler auf der rechten Seite überzeugt Couto und gilt bislang unangefochten als Stammspieler. Und jetzt feierte er auch gleich noch mehrere Premieren. Zuletzt schoss Couto in der Champions League gegen Juventus Turin sein erstes Tor im schwarz-gelben Trikot.

Hier mehr News für dich:

Gegen Leipzig feierte Couto dann gleich seine nächste Premiere. Er traf gegen RB zum 1:1-Ausgleich und erzielte damit sein erstes Bundesliga-Tor. Couto scheint endgültig beim BVB angekommen zu sein – und ist aktuell in dieser Form nicht wegzudenken.