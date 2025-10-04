BVB – Leipzig: Fans platzt der Kragen – „Eine Frechheit“

Es war eine heiß erwartete Partie zwischen dem BVB und RB Leipzig. Eine der ersten wirklich wegweisenden Begegnungen für beide Teams, um den aktuellen Stand prüfen zu können.

Fazit: Beide Mannschaften befinden sich auf einem ähnlichen Niveau. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, mit vielen Aktionen auf beiden Seiten. Die BVB-Fans dürften mit den gezeigten Leistungen durchaus zufrieden sein, da das Spiel den positiven Saisonstart bestätigt. Ärgerlich war für die Anhänger von Borussia Dortmund jedoch die Leistung des Schiedsrichters.

BVB – Leipzig von Stegemann geleitet

1:1 trennten sich der BVB und RB Leipzig. Ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können. Doch die BVB-Fans regten sich vor allem über Sascha Stegemann auf. Dahinter steckt eine besondere Vorgeschichte zwischen dem Schiedsrichter und dem BVB.

Es war der 30. Spieltag der Saison 2022/23, als der BVB beim FC Bochum zu Gast war. Das Spiel, das für die Meisterschaft entscheidend hätte sein können, endete aus Sicht des BVB nur 1:1. Eigentlich hätte es einen klaren Elfmeter für die Dortmunder geben müssen, doch dieser wurde von Stegemann nicht gegeben. Eine Entscheidung, die den BVB möglicherweise die Meisterschaft kostete. Seitdem haben viele Dortmund-Fans ein angespanntes Verhältnis zu Stegemann, der nun allerdings das Spiel gegen Leipzig pfiff.

BVB-Fans nicht zufrieden

Und die Anhänger von Borussia Dortmund waren mit seiner Leistung erneut unzufrieden – und das, obwohl Stegemann während der Partie kaum auffiel. Es gab keine gravierenden Fehlentscheidungen und keine kontroversen Szenen. Stegemann blieb weitgehend im Hintergrund. Dennoch empfanden die BVB-Fans seinen Stil als zu kleinlich – und das vermeintlich oft zugunsten von RB Leipzig.

Einige Fans machten ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft. „Wie kann man als Buli-Schiri nur so einen Scheißdreck zusammenpfeifen???“, schrieb ein User auf „X“. Ein weiterer zog ein vernichtendes Urteil: „Stegemann ist wirklich ein schlechter Schiri.“ Ein BVB-Fan störte sich besonders an der vermeintlichen Bevorzugung von Leipzig-Spieler David Raum: „Raum darf heute machen, was er will? Stempeln, mehrfach Konter unterbinden etc. … passt super zur Linie von Herrn Stegemann … nicht!“ Ein anderer war ebenfalls deutlich: „Dass Stegemann noch Spiele von uns pfeifen darf, ist eine Frechheit.“

Egal wie gut Stegemann seine Sache gegen Leipzig gemacht haben mag, bei den BVB-Fans bleibt er eine Reizfigur. Selbst ein ordentlich gepfiffenes Spiel reicht offenbar nicht aus, um das Verhältnis zu beruhigen. Ob er irgendwann wieder einen besseren Stand bei den Fans bekommen wird? Das scheint mehr als fraglich.