Kovac überrascht bei BVB – Leipzig! DAS steckt dahinter

Sowohl für den BVB als auch für RB Leipzig war das Duell ein wichtiges Aufeinandertreffen. Beide Teams hatten einen insgesamt ordentlichen Saisonstart hingelegt, weshalb das Spiel eine gute Gelegenheit darstellte, den aktuellen Status beider Mannschaften festzustellen.

Das Ergebnis nach der Partie lieferte eine klare Erkenntnis: Beide Teams spielen aktuell auf einem hohen Niveau – geprägt von Intensität und starken Aktionen. Auch BVB-Trainer Niko Kovac zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und lieferte auch eine Erklärung für eine überraschende Entscheidung, die während der Partie für Aufsehen sorgte.

BVB – Leipzig: Kovac mit überraschendem Wechsel

RB Leipzig erwischte den besseren Start in die Begegnung. Bereits in der siebten Minute brachte Christoph Baumgartner sein Team nach einem Standard früh in Führung. Doch die Antwort des BVB ließ nicht lange auf sich warten. Yan Couto erzielte in der 23. Minute nach Vorlage von Guirassy seinen ersten Bundesliga-Treffer.

Jener Guirassy, der gegen Leipzig insgesamt jedoch eine eher unauffällige Leistung zeigte. Die „Lebensversicherung“ des BVB kam nur selten zu nennenswerten Aktionen. Obwohl die Partie lange auf ein 1:1 hinauslief und der BVB noch versuchte, das Spiel zu gewinnen, entschied sich Kovac in der 81. Minute für eine überraschende Maßnahme: Er wechselte Guirassy aus.

DAS steckt hinter der Guirassy-Auswechslung

Für Guirassy kam Neuzugang Fabio Silva in die Partie – ein Stürmer für einen anderen. Kovac entschied sich damit gegen eine bedingungslose Schlussoffensive und nahm sogar den Spieler vom Platz, der am ehesten für einen entscheidenden Treffer gut ist. Doch hinter dieser Entscheidung steckte ein konkreter Grund.

Nach der Partie äußerte sich Kovac an den „Sky“-Mikrofonen zu dieser Maßnahme: „Er hat zwei Länderspiele gehabt, jetzt wird er wieder zwei Länderspiele haben – da muss man ein bisschen schauen. Er hat einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, er läuft mit Sicherheit noch nicht so rund.“ Der BVB-Trainer erklärte außerdem die Einwechslung von Silva für die Schlussphase: „Mit Fabio haben wir dann auch schon ein belebendes Element ins Spiel gebracht.“ Kovac rechtfertigte den Wechsel von Guirassy somit mit der hohen Belastung des Stürmers.

Jetzt bleibt den BVB-Fans zu hoffen, dass Guirassy fit aus der Länderspielpause zurückkehrt und bald wieder bei 100 Prozent ist – um in den kommenden Spielen wieder eine zentrale Rolle einnehmen zu können.