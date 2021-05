Jetzt ist klar, wer den DFB-Pokal an den Sieger von Leipzig gegen den BVB überreicht

Borussia Dortmund oder RB Leipzig. Einer dieser beiden Klubs wird am Donnerstagabend den DFB-Pokal in den Berliner Abendhimmel recken. Wer entscheiden die Spielminuten zuvor.

Mittlerweile entschieden ist allerdings, wer den DFB-Pokal an den glücklichen Gewinner überreichen wird. Anders als in den Jahren zuvor werden BVB oder RB nicht vom DFB-Präsident geehrt.

BVB – Leipzig: Nach DFB-Skandal um Fritz Keller – jetzt ist klar, wer den Pokal überreicht

Nach wochenlangen Diskussionen wurde am Dienstagabend bekannt, dass DFB-Präsident Fritz Keller am kommenden Montag seinen Rücktritt verkünden wird.

Foto: Imago Images

Der Präsident, der seit September 2019 im Amt war, hatte vor wenigen Wochen für einen Skandal gesorgt, als er seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Hitlers Blutrichter Roland Freisler verglichen hatten. Trotz mehrfacher Entschuldigung endete dieser Aussetzer Kellers im Rücktritt.

Nun sollte Keller als DFB-Präsident am Donnerstagabend eigentlich den Gewinner des Pokal-Finals küren. Doch der langjährige Freiburger-Präsident verzichtet freiwillig. Stattdessen wird die Trophäe am Donnerstag von zwei Nachwuchsfußballern übergeben. Das teilte der DFB am Mittwoch mit.

--------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Koffer gepackt? Dieser Topklub baggert an BVB-Keeper Roman Bürki

Jadon Sancho wendet sich an die BVB-Fans – mit dieser Bitte

Mario Götze: Ganz Eindhoven steht unter Schock – Ex-BVB-Star und die PSV sind fassungslos

--------------------------------

„Es soll eine Geste der Verbundenheit zwischen Amateur- und Profifußball sein. Es ist eine Solidaritätsaktion und ein Zeichen, das rausgesendet werden soll in allen Krisen, die der DFB hatte“, erklärte Sprecher Jens Grittner.

Es werde generell kein Offizieller des DFB auf dem Platz stehen, heißt es weiter.

Wir halten dich zu allem rund um das Pokal-Finale in unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Hier geht's lang.