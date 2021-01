BVB-Legende Kevin Großkreutz: Rückkehr nach Dortmund steht kurz bevor – unter einer Bedingung

BVB-Urgestein Kevin Großkreutz will bald über seine Zukunft entscheiden.

Seit einigen Monaten steht BVB-Urgestein Kevin Großkreutz ohne Verein da. Sein Engagement beim KFC Uerdingen endete in einem Gerichtsstreit.

Auf der Suche nach einem neuen Verein steht die BVB-Legende nun kurz vor der Rückkehr nach Dortmund in den Amateurbereich. Eine Sache könnte den Wechsel allerdings noch scheitern lassen.

Kevin Großkreutz: Entscheidung fällt in den nächsten Wochen

Greift Kevin Großkreutz noch einmal bei einem Profiverein an oder gesellt er sich zu seinen Freunden in der Dortmunder Heimat und kickt in einer der unteren Ligen? Vor dieser Entscheidung steht der einstige Nationalspieler und Weltmeister nun.

Großkreutz während seiner Zeit beim BVB. Foto: imago/Sportfoto Rudel

Gerüchte um einen Wechsel in den Dortmunder Amateurbereich gab es einige, doch nun darf sich speziell ein Klub große Hoffnung auf den Großkreutz-Coup machen: Der TuS Bövinghausen. In der Westfalenliga 2 liegt der Dortmunder Stadtteil-Verein momentan auf Platz eins und damit auf Aufstiegskurs – sollte die Saison noch fortgesetzt werden.

„Natürlich würde ich gerne mit meinen Freunden zusammenspielen. Das kann ich mir gut vorstellen“, sagte Großkreutz zuletzt über die Möglichkeit Bövinghausen im Gespräch mit dem Magazin „Fums“.

Nun äußert sich auch der Coach der Bövinghausener zu der Personalie. „Ich kann sagen, dass es eine positive Tendenz gibt“, erklärt Ajan Dzaferovski gegenüber „Revier Sport“. Jedoch könnte der Wechsel noch an einer Sache scheitern.

„Natürlich nur unter dem Umstand, dass kein Profiverein anklopft“, so Dzaferovski. „Eine finale Antwort werden wir alle aber im Laufe der nächsten Woche bekommen.“

Lockt „Kuba“ seinen Freund?

Dieser Profi-Verein könnte Wisla Krakau sein. Dort spielt Großkreutz‘ einstiger BVB-Kumpel Jakub „Kuba“ Blasczykowski, ist sogar Teilhaber des Vereins. Der Vorteil: In Polen könnte der Ur-Dortmunder sofort einsteigen, eine Unterbrechung wegen Corona gibt es in Polen aktuell nicht.

Wiedersehen in Krakau? Foto: imago images/Team 2

Laut Großkreutz habe es bisher aber nicht mehr als lose Gespräche zwischen den beiden Ex-Borussen gegeben. Eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft wird es in den nächsten Wochen geben. (mh)