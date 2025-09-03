Kovac schiebt Riegel vor BVB-Transfer – „Brauchen wir nicht“

Aaron Anselmino, Carney Chukwuemeka und Fabio Silva. Der BVB hat seinen Kader in den vergangenen Tagen prominent verstärkt. Mehr als 40 Millionen dürfte Schwarz-Gelb für die drei Neuzugänge insgesamt auf den Tisch legen.

Dennoch scheint sich der ein oder andere Fan des BVB weitere Neuzugänge zu wünschen. Nun aber schiebt Trainer Niko Kovac dieser Überlegung einen Riegel vor – zumindest auf einer speziellen Position.

Kovac braucht keinen neuen Flügelstürmer beim BVB

Mit Jamie Gittens und Donyell Malen hat der BVB in der jüngeren Vergangenheit gleich zwei prominente Flügelstürmer ziehen lassen. Einen wirklichen Ersatz holte Sportdirektor Sebastian Kehl im Gegenzug jedoch nicht. Und das hat laut Trainer Kovac auch einen ganz einfachen Grund.

„Inzwischen ist es so, dass wir aus einer Dreierkette agieren und den klassischen Außenstürmer, so wie er vorher hier war, gar nicht mehr gibt. Wir spielen mit Wing-Backs. Das heißt diese Position ist im Moment auch gar nicht die, die wir suchen, weil ich glaube, dass wir trotzdem Spieler haben, die notfalls außen spielen könnten“, erklärt Kovac. So könnten auch Profis wie Julian Brandt oder Carney Chukwuemeka auf dem Flügel aushelfen.

Defensive gut aufgestellt

Dass der BVB in den letzten Stunden des Transferfensters noch einmal tätig wird, erscheint ohnehin unrealistisch. Vor allem in der Defensive scheint man nun bis zum Winter gewappnet, schließlich dürften zeitnah auch die verletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck zurückkehren.

Dazu kommt: Nach dem Transfer-Dreierpack ist der BVB in seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten ohnehin eingeschränkt. Es bleibt also abzuwarten, ob sich bei Borussia Dortmund noch etwas tut.