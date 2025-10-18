Kovac reagiert sofort! BVB-Star lässt große Chance ungenutzt

Das Auswärtsspiel sollte für Niko Kovac und den BVB zur großen Bewährungsprobe werden. Ein Sieg im Duell mit dem Tabellenführer und Borussia Dortmund könnte tatsächlich vom ganz großen Wurf träumen.

Dafür griff der Dortmunder Übungsleiter vor dem „Klassiker“ in die Trickliste und beorderte mit Niklas Süle und Pascal Groß gleich zwei überraschende Namen in die Startelf. Besonders einer dieser Spieler hat diese Chance jedoch überhaupt nicht genutzt. Stattdessen muss Kovac umgehend reagieren.

BVB: Süle-Einsatz ohne Wirkung

Der Trainer des BVB hatte den Einsatz Süles vor dem Spiel gegen die Bayern bei „Sky“ damit begründet, dass der eigentlich gesetzte Ramy Bensebaini erst zwei Tage zuvor von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Dem Algerier habe die nötige Fitness gefehlt. Doch Kovac dürfte sich von Süle nicht nur mehr Frische erhofft haben, sondern durch dessen Größe und Wuchtigkeit sicher auch mehr defensive Qualität.

Auch interessant: Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FC Bayern! Große Aufregung um BVB-Star

Diese konnte Süle gegen die Bayern allerdings nicht unter wirklich unter Beweis stellen. Stattdessen dominierte der deutsche Rekordmeister den BVB in der ersten Halbzeit nach Belieben. Am Ende konnte Schwarz-gelb sogar noch froh sein, nur mit einem 0:1-Rückstand in die Pause zu gehen. Dementsprechend musste Kovac reagieren und beorderte Süle bereits zur Halbzeit vom Platz. Für ihn kam Bensebaini auf den Rasen.

Süle mit schwerem Stand beim BVB

Süles Situation beim BVB bleibt damit weiter unbefriedigend. Der Innenverteidiger befindet sich im letzten Vertragsjahr und muss sich dringend mit guten Leistungen für einen weiteren Kontrakt empfehlen – auch wenn dafür sicher eine deutliche Gehaltsreduzierung vonnöten wäre.

Mehr Nachrichten für Dich:

Angesichts der schnellen Auswechslung in München scheint es Süle in Zukunft allerdings nicht unbedingt leichter zu haben. Dazu ist der zuvor verletzte Aaron Anselmino wieder fit. Schwere Zeiten für Süle beim BVB.