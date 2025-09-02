Neuzugang sorgt für Aufregung – BVB-Coach Niko Kovac spricht Klartext

Borussia Dortmund sorgte wenige Tage vor Schließung des Transferfensters für eine Menge Aufmerksamkeit. Mit Aaron Anselmino, Carney Chukwuemeka und Fabio Silva konnte der BVB gleich drei Neuzugänge an Land ziehen.

Vor allem die Verpflichtung von Silva sorgte bei vielen Fans für Diskussionen, schließlich hat der BVB mit Serhou Guirassy doch einen starken Stürmer in den eigenen Reihen. Dazu kommt: Mit 25 Millionen Euro ist der Portugiese alles andere als ein Schnäppchen. Doch Silva sorgt auch an anderer Stelle für Aufregung – nun spricht Trainer Niko Kovac Klartext.

Silva kommt mit Verletzung zum BVB

Schon beim jüngsten Heimspiel-Auftakt gegen Union Berlin hätte Silva im Kader des BVB stehen können. Doch letztendlich musste Coach Kovac auf seinen Neuzugang verzichten, der verletzungsbedingt passen musste. Nun räumt Kovac mit etwaigen Gerüchten auf: „Er kommt mit einer kleinen Verletzung hier an. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen.“

Auch interessant: Rückkehr-Hammer um Ex-BVB-Coach Edin Terzic? Jetzt gibt es die große Chance

Demnach sei Silvas Adduktorenverletzung dem BVB bei dessen Verpflichtung bereits bekannt gewesen. Dennoch entschied sich die Chefetage von Borussia Dortmund für einen Transfer – wohl in dem Wissen, dass die Regeneration nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Kovac erklärt: „Wir werden die nächsten zwei Wochen nutzen, um ihn dann richtig nach vorne zu bringen.“

BVB-Debüt in Heidenheim für Silva?

Die bevorstehende Länderspielpause dürfte für den BVB tatsächlich die ideale Gelegenheit darstellen, um den Neuzugang von den Wolverhampton Wanderers wieder aufzupäppeln. Im Anschluss könnte Silva dann sein Debüt beim 1. FC Heidenheim feiern, vorausgesetzt er ist bis dahin rechtzeitig fit.

Mehr Nachrichten für Dich:

Sonderlichen Grund zur Rotation hat Niko Kovac nach dem 3:0-Erfolg gegen Union allerdings nicht. Viel mehr dürfte es darauf hinauslaufen, dass Silva zunächst als Joker von der Bank eingeplant ist.