BVB-Coach Kovac macht deutliche Schlotterbeck-Ansage – „Das ist ganz klar“

Nico Schlotterbeck kehrte bereits beim jüngsten Heimerfolg des BVB gegen den VfL Wolfsburg überraschend in die Startaufstellung zurück. Und damit nicht genug: Trainer Niko Kovac ließ den Abwehrboss sogar über 90 Minuten durchspielen.

Ein deutliches Statement des Dortmunder Übungsleiters, der auf den zuvor monatelang verletzten Schlotterbeck wohl nicht verzichten kann. Nun macht Kovac dem Defensivass des BVB eine deutliche Ansage.

BVB: Keine Pause für Schlotterbeck

Wer vor dem Dortmunder Auswärtsspiel bei Mainz 05 (27. September, 15.30 Uhr) angenommen hatte, dass Schlotterbeck nach seiner Rückkehr eine kleine Pause bekommt, sieht sich getäuscht. Auf einer Pressekonferenz verkündete Coach Kovac: Der 25-Jährige wird definitiv spielen!

Auch interessant: Nach BVB-Aus: Sven Mislintat feiert den größten Erfolg seiner Karriere

„Schlotti hat das gut verkraftet. Das hat uns natürlich alle sehr gefreut. Er wird auf jeden Fall beginnen, das ist ganz klar.“ Allerdings betont Kovac lächelnd: „Wenn die Situation es ergibt und wir uns es leisten können, eher zu wechseln, dann werde ich das natürlich in Anspruch nehmen. Wenn nicht, dann werde ich das nicht in Anspruch nehmen – das ist ganz klar.“

Kovac mahnt zur Vorsicht

Nach Schlotterbecks schwerer Knieverletzung weiß Kovac allerdings auch, dass er seinen Schützling nicht in jedem Saisonspiel auf den Rasen stellen kann: „Wir müssen schon Obacht geben. Das erste Spiel ist in Anführungszeichen das leichteste Spiel. Da ist man voller Euphorie, voller Adrenalin. Die Schwierigkeit kommt dann sicher im zweiten, dritten oder vierten Spiel.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Angesichts der bevorstehenden englischen Woche ist davon auszugehen, dass Schlotterbeck im Spiel gegen Bilbao (1. Oktober, 21 Uhr) oder Leipzig (4. Oktober, 15.30 Uhr) eine Pause bekommt. In dieser Causa ist am Ende sicher auch Fingerspitzengefühl gefragt.