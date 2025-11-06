Rätsel um BVB-Star geht weiter – Kovac bleibt konsequent

Am Ende war Manchester City für den BVB dann doch eine Klasse zu groß. Die Mannschaft von Niko Kovac ging am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:4 bei den „Skyblues“ baden. Eine Niederlage, für die sich Schwarz-gelb jedoch nicht schämen muss.

Denn gegen Erling Haaland und Co. zeigte der BVB eine engagierte Leistung. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer von Waldemar Anton deutete sich zwischenzeitlich sogar eine kleine Dortmunder Aufholjagd an. Doch genau dann verzichtete Trainer Kovac schon wieder auf diesen BVB-Star!

BVB: Silva auch in Manchester ohne viel Spielzeit

Seit etwas mehr als einem Monat darf Fabio Silva regelmäßig auf dem Platz für Furore sorgen. Nach überstandener Adduktorenverletzung ist der Stürmer fit. Das Problem aus Sicht des Portugiesen: Sein Trainer gewährt ihm meist nur wenige Spielminuten. Und das, obwohl Sturm-Kollege Serhou Guirassy gerade im Formtief steckt. Dabei wurde Silva doch gerade für solche Situationen im Sommer für viel Geld verpflichtet.

Es bleibt also die Frage: Warum bringt Kovac Silva nicht schon früher? Auch gegen Manchester City dürften sich viele BVB-Fans diese Frage gestellt haben. Trotz der frühen Auswechslungen von Guirassy und Maximilian Beier spielte Kovac vorerst lieber ganz ohne echten Stürmer – und Silva musste weiter auf der Bank schmoren. Stattdessen durfte er erst zehn Minuten vor Spielende auf den Rasen. Das kam nach dem Dortmunder Anschlusstreffer aber wohl zu spät.

Silva wartet auf seine Chance

Dabei hat der 23-Jährige in seinen zahlreichen Kurzeinsätzen schon angedeutet, warum die Chefetage des BVB vor wenigen Monaten über 20 Millionen Euro nach Wolverhampton überwies. Fraglich also, warum Kovac nicht entsprechend auf Silva setzt. Die nötige Fitness müsste er schließlich so langsam wiedererlangt haben. Zumindest für eine Halbzeit.

Für den Neuzugang des BVB heißt es also vorerst weiter: Abwarten. Fragt sich nur noch, wie lange sich Silva das noch gefallen lässt.