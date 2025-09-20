Kovac-Entscheidung sorgt für Wirbel – jetzt spricht der BVB-Trainer Klartext

Niko Kovac setzte beim 4:4-Unentschieden gegen Juventus Turin auf alt bewährtes Personal. Im Vergleich zum 2:0-Sieg in Heidenheim tauschte der BVB-Trainer nur einmal und brachte Marcel Sabitzer für den angeschlagenen Pascal Groß in die erste Elf.

Für Jobe Bellingham war dagegen einmal mehr kein Platz in der Anfangsformation. Nach seinen jüngsten Leistungen sicher eine verständliche Entscheidung, doch angesichts des anfänglichen Hypes rund um den Youngster sicher auch ein Warnsignal an Bellingham. Nun legt BVB-Coach Kovac noch einmal nach.

BVB: Bellingham „fehlt gar nichts“

30 Millionen Euro hat Borussia Dortmund im Juni für Bellingham auf den Tisch gelegt. Eine Investition in die Zukunft, die sich allerdings auch schon in dieser Saison bezahlt machen sollte. Denn der Youngster zeigte in Sunderland bereits, dass er dem BVB schon jetzt weiterhelfen kann. Bislang war davon allerdings nicht sonderlich viel zu sehen.

Aufgrund der zur Zeit eher unterdurchschnittlichen Form Bellinghams verzichte Kovac auch gegen Juventus auf eine Startelfnominierung des Engländers. Stattdessen durfte Marcel Sabitzer ran. Der Dortmunder Übungsleiter erklärt gegenüber „Prime Video“: „Ihm fehlt gar nichts. Wir haben eine gute Mannschaft, viele gute Jungs, die Konkurrenz ist sehr groß.“

Startelfrückkehr gegen Wolfsburg?

Allerdings weiß auch Kovac: Bellingham wird nur durch ausreichend Spielzeit zu seiner Form finden und sein Potenzial ausschöpfen können. Nicht zuletzt deswegen könnte dem Youngster im kommenden Duell gegen den VfL Wolfsburg (21. September, 19.30 Uhr) eine Rückkehr in die Startelf winken.

Denn im Vergleich zu seinen Teamkollegen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer dürfte Bellingham nach dem Spiel in Turin mehr Frische haben. Mit Blick auf das Duell gegen Wolfsburg sicher ein Vorteil.