Kovac und Co. können es nicht fassen! BVB trifft es schon wieder

Der Spielplan meint es mit dem BVB momentan alles andere als gut. Die Mannschaft von Niko Kovac hat nicht nur zahlreiche Auswärtsspiele zu bestreiten, sondern muss diese auch noch gegen starke Gegner antreten.

Vor dem Kracher-Duell gegen Manchester City muss der BVB nun erneut eine bittere Pille schlucken. Statt eines vermeintlichen leichten Gegners wartet auf Kovac und Co. die nächste Hammer-Aufgabe.

BVB: Hammer-Los im DFB-Pokal

Die Losfeen des DFB-Pokals meinten es in dieser Saison bislang nicht gut mit dem BVB. Erst mühte man sich im tückischen Erstrundenduell gegen Revier-Nachbar Rot Weiss Essen zu einem mühsamen 1:0-Auswärtssieg, eine Runde später benötigte man sogar das Elfmeterschießen, um gegen Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale einzuziehen.

Dort wird es allerdings nicht wirklich leichter für den BVB. Denn in der Runde der letzten 16 muss Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen ran. Auch wenn die „Werkself“ sicher nicht mehr das Team aus der Meistersaison 2023/24 ist: Es hätte sicher einfachere Aufgaben für den BVB geben können. So waren noch mehrere Zweitligisten im Lostopf verblieben gewesen.

Heimspiel als Trost

Immerhin: Anders als in diesen Wochen darf sich der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals über ein Heimspiel freuen. Das blieb der Mannschaft von Niko Kovac zuletzt häufig noch verwehrt. Gleich vier der letzten fünf Heimspiele bestritt Borussia Dortmund in der Fremde, auch die kommenden zwei Duelle finden auswärts statt.

Der BVB kann gegen Leverkusen also auf die heimische Südtribüne bauen. Ein Vorteil gegen eine stark besetzte Leverkusener Mannschaft.