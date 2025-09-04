War’s das endgültig? BVB-Star kassiert schallende Kovac-Ohrfeige

Das Transferfenster ist dicht – und trotzdem sind noch nicht alle Gerüchte beim BVB verhallt. Weil in anderen Ländern noch gewechselt werden darf, könnte es noch Abgänge geben. Und bei Borussia Dortmund steht hier vor allem Salih Özcan im Fokus.

Der Mittelfeldmann hat beim BVB einen schweren Stand. Das wurde nun noch einmal sehr deutlich. Trainer Niko Kovac verpasste dem Türken eine schallende Ohrfeige – die Champions League ist für ihn schon Wochen vor dem ersten Spiel gelaufen.

BVB-Star Özcan nicht im Champions-League-Kader

Im Pokal (1:0 in Essen) und am 1. Spieltag (3:3 gegen St. Pauli) kam Özcan jeweils zum Einsatz, wenn auch nur für die letzten Minuten. War es ein verzweifelter Versuch, den 27-Jährigen noch einmal ins Schaufenster zu stellen? Klar ist: Auf viel Einsatzzeit wird er angesichts der Konkurrenz im Mittelfeld in dieser Saison wohl nicht kommen.

Im Winter vorzeitig aus Wolfsburg zurückgeholt, sollte Özcan den Verein im Sommer eigentlich endgültig verlassen. Bislang wurde daraus nichts, doch noch ist nicht aller Tage Abend. In einigen Ländern darf noch transferiert werden – in Portugal und in der Türkei beispielsweise noch bis zum 12. September. Vor allem von einigen türkischen Klubs gab es in der Vergangenheit immer wieder Interesse. Ein Abgang ist nicht nur weiter realistisch, sondern rückt jetzt noch einmal näher. Denn am Mittwoch (3. September) hatte Kovac keine guten Nachrichten für seinen Profi.

Wechsel noch nicht ausgeschlossen

Özcan hat es nicht ins Aufgebot für die diesjährige Saison in der Champions League geschafft. Maximal 23 Feldspieler mussten nun für das Aufgebot bis Jahresende benannt werden. Wer nicht dabei ist, für den hat sich die Königsklasse in 2025 schon erledigt. Eine bittere Pille für den „Sechser“, der neben dem neuen dritten Torwart Patrick Drewes als einziger Profi nicht nominiert wurde.

Salih Özcan war 2022 vom 1. FC Köln zum BVB gewechselt und bislang 86 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert. Bereits im vergangenen Sommer sollte er gehen, wurde am Ende nach Wolfsburg verliehen – und im Winter wegen akuter Personalnot zurückgeholt. Nun ist keine Leihe mehr möglich, denn Özcan ist in seinem letzten Vertragsjahr in Dortmund. Die Champions League wäre für ihn frühestens ab der Playoff-Runde im Februar wieder drin – sollte Kovac ihn nach der Wintertransferphase nachnominieren.