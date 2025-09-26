BVB-Coach Kovac wird deutlich – „Ärgert uns alle“

Nach dem Champions-League-Spektakel gegen Juventus Turin (4:4) und anschließend kontrolliertem Sieg gegen Wolfsburg (1:0) geht es für den BVB in der Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz weiter. Für Borussia Dortmund gilt es, den positiven Lauf fortzusetzen.

Wer weiterhin nicht dabei sein wird, ist Emre Can. Niko Kovac bestätigte dies in der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Mainz. Glücklich ist der BVB-Trainer über diesen Ausfall absolut nicht.

Can langzeitverletzt beim BVB

Aufgrund von Adduktorenbeschwerden verpasste der BVB-Kapitän bereits die gesamte Vorbereitung. In der neuen Saison konnte er bislang überhaupt nicht mitwirken. „Wir machen Fortschritte, aber nicht in dem Maße, wie wir uns das erhoffen“, bedauert Kovac vor dem Mainz-Duell.

Von einer baldigen Rückkehr klingt das noch weit entfernt. Doch der BVB bräuchte Can dringend. Der Kapitän, der ursprünglich als Mittelfeldspieler zum BVB wechselte, hat unter Niko Kovac die Entwicklung zu einem Innenverteidiger in der Dreierkette gemacht. Die Personallage in der Abwehr war in den vergangenen Wochen sehr angespannt. Die Rückkehr von Nico Schlotterbeck bringt immerhin ein Stück weit Ruhe zurück.

Lobende Worte für Can

Dennoch ist Kovac über den Ausfall von Can alles andere als glücklich. „Dass der Emre nicht dabei ist, ärgert uns alle – ihn natürlich auch am meisten.“ Kovac hebt jedoch hervor, wie wichtig Can für die Mannschaft bleibt. Auch wenn er auf dem Platz fehle, übernehme er weiterhin Verantwortung als Kapitän.

„Er ist eine Person, neben Julian (Brandt) und Schlotti (Schlotterbeck), mit denen ich mich austausche und gewisse Situationen bespreche. Er ist da sehr integriert“, betont Kovac. Er zeigt sich zufrieden mit dem Kapitän und unterstreicht: „Es macht Sinn, dass Edin und dann Nuri ihn als Kapitän bestimmt haben.“ Lobende Worte für Can – doch in erster Linie wird Kovac hoffen, den BVB-Star bald wieder auf dem Platz begrüßen zu können.