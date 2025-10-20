Beim BVB zuletzt nur Reservist – nun kündigt Kovac die große Wende an

Der BVB kann in dieser frühen Phase der Saison auf einen äußerst breiten Kader zurückgreifen. Vor allem im zentralen Mittelfeld bleibt da für den ein oder anderen Profi kein Platz.

So musste in den vergangenen Wochen vor allem Julian Brandt auf der Ersatzbank Platz nehmen – und das trotz guter Leistungen. Doch Niko Kovac scheint derzeit noch auf anderes Personal zu setzen. Allerdings nicht mehr allzu lange, wie der BVB-Trainer nun andeutet.

BVB: Brandt bald zurück in der Startelf?

Denn Kovac wird in den kommenden Wochen rotieren müssen. Dem BVB stehen zahlreiche englische Wochen bevor, dazu sind fünf der kommenden sechs Partien Auswärtsspiele. Da kommt der breit aufgestellte Kader des BVB doch gerade recht. Insbesondere Brandt könnte der große Nutznießer sein.

Angesprochen auf den 29-Jährigen zeigte sich Kovac vor dem Champions-League-Spiel in Kopenhagen (21. Oktober) sichtlich angetan von seinem Schützling: „Ich strahle ja wie ein Reaktor. Der Jule ist ein toller Spieler und ein toller Mensch. Ich weiß, was Jule kann. In Mainz kam er aus dem Nichts und hat das Spiel dann alleine entschieden. Jule wird auf Sicht sicherlich auch wieder von Beginn an spielen. Ich bin froh, dass ich ihn habe“, so Kovac.

Wer muss für Brandt weichen?

Dass die Nummer 10 des BVB in der Vergangenheit nicht immer von Anfang an beginnen durfte, hat laut Kovac zudem nichts mit dessen Leistungen zu tun, sondern mit dem starken Auftreten seiner Teamkollegen. Ob es schon in Kopenhagen zu einem Startelf-Mandat reicht, wollte Kovac allerdings noch nicht verraten.

Die Frage, die in den kommenden Wochen über dem BVB kreisen wird: Wer muss für Brandt aus der Anfangsformation weichen? Der Kandidatenkreis ist groß, schließlich kann der 29-Jährige sowohl im offensiven Bereich als im zentralen Mittelfeld auflaufen. Keine einfache Entscheidung für BVB-Trainer Kovac.