Oha! Heftige Attacke gegen BVB-Trainer Niko Kovac

Auch wenige Tage nach der BVB-Niederlage gegen Bayern München sorgt der „Klassiker“ für Diskussionen. Vor allem die Dortmunder Leistung steht dabei im Fokus, schließlich zeigte Schwarz-gelb gegen den FCB zwei völlig unterschiedliche Gesichter.

Denn während der BVB in Durchgang zwei endlich den zuvor angekündigten Offensivfußball zeigte, igelte man sich in den ersten 45 Minuten regelrecht ein. Am Ende bekam die Mannschaft von Niko Kovac dafür die Quittung. Der BVB-Trainer sieht sich nun erneut großer Kritik ausgesetzt.

BVB: Lehmann mit scharfer Kritik an Kovac

Ganze viereinhalb Jahre spielte Jens Lehmann in seiner aktiven Laufbahn für Borussia Dortmund, gewann 2002 mit dem BVB sogar die deutsche Meisterschaft. Dementsprechend dürfte Lehmann seinem Ex-Klub auch gegen die Bayern die Daumen gedrückt haben. Dass Schwarz-gelb den „Klassiker“ letztendlich in den Sand gesetzt hat, liegt am Ende wohl vor allem an BVB-Trainer Kovac.

Das deutete Lehmann gegenüber „Bild Sport“ auf „Welt TV“ nun an. Der 55-Jährige geht vor allem mit der zunächst defensiven Herangehensweise von Borussia Dortmund hart ins Gericht: „Das ist genau das richtige Wort: ängstlich. Wer so eine Formation spielt, der versteht nicht so richtig die Komplexität des Fußballs.“

„Wo haben die Fußball gelernt?“

Harte Worte des früheren Weltklasse-Keepers, der mit seiner Kritik allerdings noch nicht am Ende ist: „Diese Fünferkette wird ja heute so weit verbreitet gespielt. Da denke ich mir: Wo haben die Fußball gelernt, die sowas spielen?“ Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Die taktischen Umstellungen von Niko Kovac haben nach der Halbzeitpause bestens funktioniert.

Der BVB-Trainer wird nun also umso besser wissen, dass er in Zukunft wohl von Anfang auf eine offensive Dortmunder Mannschaft bauen sollte. Für den weiteren Saisonverlauf sicher keine schlechte Erkenntnis.