Trotz Traumtor: Niko Kovac hadert mit BVB-Star Karim Adeyemi

Karim Adeyemi ist beim BVB derzeit so etwas wie der Mann der Stunde. Der 23-Jährige sorgte mit seinem Traumtor gegen den VfL Wolfsburg für den wichtigen 1:0-Heimsieg. Borussia Dortmund hält damit den Anschluss an Tabellenführer Bayern München.

Der guten Leistung Adeyemis geht jedoch einer Kritik seines Trainers Niko Kovac voraus. Die Worte des BVB-Coachs scheinen den Matchwinner aus dem Wolfsburg-Spiel mächtig beflügelt zu haben.

BVB: Adeyemi mit Defiziten in der Defensiv-Arbeit

Vier Scorerpunkte aus den letzten drei Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache: Adeyemi ist beim BVB aktuell eine unverzichtbare Stammkraft. Doch das war in dieser noch jungen Saison nicht immer so – vor allem in den ersten Spielen, als Adeyemi noch nicht zur ersten Elf gehörte. Negativer Höhepunkt: Der 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin, in dem der Stürmer nur fünf Minuten auf dem Rasen stand.

BVB-Trainer Kovac hatte im Anschluss einen gut gemeinten Rat für Adeyemi parat, wie er nun gegenüber „DAZN“ verraten hat: „Karim hat im letzten Heimspiel gegen Union nur fünf Minuten gespielt, darüber war er natürlich verärgert. Ich habe ihm aber gesagt: ‚Karim, du bist ein toller Stürmer – aber du musst nach hinten arbeiten.'“ Worte, die angesichts seiner im Anschluss starken Leistungen wohl angekommen sein dürften.

Adeyemi spielt sich fest

Dass der 23-Jährige auch im kommenden Auswärtsspiel in Mainz in der Startelf stehen dürfte, scheint nach seiner Wolfsburg-Gala Formsache. Auch Kovac deutete das am Sonntagabend (21. September) an: „Er versteht es auch, dass man nach hinten arbeiten muss“, gab der 53-Jährige offenbar zufrieden mit der Entwicklung seines Spielers.

Profis wie Julian Brandt oder Carney Chukwuemeka droht angesichts dessen wohl weiter ein Platz auf der Bank. An einem Karim Adeyemi in dieser Form werden sie so einfach wohl nicht vorbeikommen – es sei denn, Kovac wirft mit Blick auf englische Wochen die Rotationsmaschine an.