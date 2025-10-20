Fans zucken sofort zusammen: UEFA-Entscheidung für Kopenhagen – BVB offiziell

Nach der Niederlage im Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern (1:2) geht es für den BVB in der Champions League weiter. Die Schwarzgelben gastieren am Dienstagabend (21. Oktober, 21 Uhr) beim FC Kopenhagen.

Für das schwere Auswärtsspiel des BVB in Kopenhagen hat die UEFA eine wichtige Entscheidung mitgeteilt. Es geht um den Schiedsrichter, der bei den Fans von Borussia Dortmund direkt unschöne Erinnerungen hervorruft.

Kopenhagen – BVB: UEFA-Entscheidung offiziell

Der BVB ist mit einem 4:4-Unentschieden in Turin und einem 4:1 gegen Bilbao in die Champions League gestartet und belegt aktuell den siebten Platz unter 36 Teilnehmern. Der FC Kopenhagen holte ein furioses 2:2-Unentschieden zum Auftakt gegen Leverkusen und verlor dann überraschend bei Qarabagh Agdam in Aserbaidschan (0:2).

Für die Partie in der dänischen Hauptstadt steht jetzt auch der Schiedsrichter fest. Es ist ein Unparteiischer, den die Dortmunder nur ungern wiedersehen wollen: Danny Makkelie. Der Niederländer war bei bisher sechs Spielen von Borussia Dortmund im Einsatz. Dabei gab es vier Siege und zwei Niederlagen. Besonders die letzte Pleite ist bei vielen Schwarzgelben noch in Erinnerung geblieben.

In der Saison 2022/23 war Makkelie beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League der Schiedsrichter der Partie zwischen dem BVB und Chelsea. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel hatte Dortmund gute Karten, um weiterzukommen. Doch es folgte eine bittere 0:2-Pleite.

Dortmund-Fans schrecken zusammen

Damals gab Makkelie einen umstrittenen Handelfmeter, der anschließend wiederholt wurde, nachdem Ex-Chelsea-Profi Kai Havertz scheiterte. Der Grund: Salih Özcan war zu früh reingelaufen. Aber: Chelsea-Spieler Ben Chillwell war ebenfalls eingelaufen – noch vor Özcan! Den wiederholten Elfmeter verwandelte Havertz dann zum 2:0. BVB-Berater Matthias Sammer bezeichnete die Entscheidung als einen „handfesten Skandal“.

In dieselbe Kerbe schlug Emre Can nach der Partie: „Der war das ganze Spiel arrogant. Wir sind unverdient wegen dem Schiri rausgeflogen. Vielleicht hatte er Angst vor den Fans. Da muss die UEFA einen anderen Schiri schicken.“ Wolfgang Stark, Ex-Bundesliga-Referee und Schiri-Experte beim Streamingdienst, sagte dagegen: „Regeltechnisch alles korrekt.“

Nun ist Makkelie wieder bei einem BVB-Spiel im Einsatz. Die Fans von Borussia Dortmund zucken bei seinem Namen schon zusammen. In Kopenhagen werden alle Beteiligten hoffen, dass der niederländische Schiedsrichter nicht im Fokus stehen wird.