Horror überschattet BVB – Köln! Hübers-Diagnose zieht Fans Boden unter den Füßen weg

Der Jubel aufseiten des BVB war nach dem Last-Minute-Sieg gegen Köln riesig. Auf den letzten Drücker sicherte Maximilian Beier seinem Team drei Punkte. Auf der anderen Seite des Feldes war das Ergebnis dagegen Nebensache.

Die Gedanken waren bei Timo Hübers, der sich einige Minuten zuvor schwer verletzt hatte und mit einer Trage vom Feld gebracht werden musste. Am Tag nach dem Spiel zwischen BVB und Köln steht fest: Der Verteidiger wird sehr lange ausfallen.

BVB – Köln: Schwere Verletzung bei Hübers

Nach einem Zweikampf mit Serhou Guirassy war Hübers in der Schlussphase auf dem Rasen liegen geblieben. Seine Mitspieler schlugen die Hände über dem Kopf zusammen, sofort riefen alle Beteiligten nach den Sanitätern (hier liest du mehr zu der Szene). Schon da war eigentlich allen klar, dass sich der Kölner eine schwere Verletzung zugezogen haben musste.

Die Bestätigung gab es vonseiten des FC am Sonntag (26. Oktober). „Timo Hübers hat gestern eine schwere Knieverletzung erlitten“, erklärte der Klub auf seiner Website. Das habe eine MRT-Untersuchung einen Tag nach dem Spiel Kölns beim BVB ergeben. Bereits am Montag werde der Spieler operiert.

Lange Pause garantiert

Weitere Angaben, ob etwa das Kreuzband von der Verletzung betroffen ist, machte der FC nicht. Doch das Schlimmste ist offenbar zu befürchten. Eine monatelange Pause ist unausweichlich. Besonders bitter: Hübers erlitt in seiner Karriere schon in beiden Knien einen Kreuzbandriss.

Laut „Bild“ müsse Hübers daher auch „um die Stabilität seines Knies und das sportliche Comeback kämpfen“. Auch der „Kicker“ schreibt, dass „weder über die genaue Art und Weise der Verletzung noch über die Zukunft des Spielers kann aktuell Auskunft gegeben werden.“ Im schlimmsten Fall könnte die Horror-Verletzung sogar das Karriereende bedeuten.

Entsprechend betroffen sind auch zahlreiche Fans, egal ob Köln, BVB oder von anderen Vereinen. In den sozialen Netzwerken gibt es für den Spieler viel Zuspruch. „Gute Besserung. Das war eine wirklich schreckliche Szene. Hoffentlich kommt er stärker zurück“, schreibt Anhänger beispielsweise – und dürfte damit vielen anderen aus der Seele sprechen. Und ein anderer hofft: „Ich hoffe, dass er nochmal zurückkommen kann.“