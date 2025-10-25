Ungewohnter Anblick! Wahnsinn bei BVB – Köln

Wenn der 1. FC Köln am Samstagabend (25. Oktober, 18.30 Uhr) zum Bundesliga-Topspiel beim BVB zu Gast ist, wird es für die Zuschauer im Stadion einen ungewohnten Anblick geben.

Denn zum ersten Mal ist der Gästeblock im Dortmunder Westfalenstadion bei BVB – Köln ausverkauft. Mehr als 10.000 „Effzeh“-Anhänger treten die kurze Auswärtsfahrt in den Ruhrpott an.

BVB – Köln: Ungewohnter Anblick im Stadion

Nach 15.000 Gästefans in Hoffenheim gibt es für den 1. FC Köln das nächste Auswärts-Highlight! In der Bundesliga geht es zum BVB. Beide Fanlager sind befreundet, weshalb es ein Fest auf den Rängen werden könnte. Mit mehr als 10.000 Kölnern wird beim Bundesliga-Topspiel gerechnet.

Der Gästeblock der Dortmunder ist mit 8.000 Plätzen restlos ausverkauft. Drumherum sind noch zahlreiche weitere „Effzeh“-Fans vertreten. Bei den bisherigen Heimspielen von Borussia Dortmund gegen Union Berlin (3:0), gegen den VfL Wolfsburg (1:0) und RB Leipzig (1:1) war der Gästeblock nicht komplett ausverkauft. Insgesamt waren zusammengerechnet knapp 6.500 Fans dabei.

Für den letzten vollen Gästeblock im Westfalenstadion sorgte bislang Holstein Kiel am 34. Spieltag der vergangenen Spielzeit. Weitere Heimspiele in der Bundesliga, bei denen das noch in diesem Jahr möglich ist, sind gegen den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

Westfalenstadion wieder ausverkauft

Während der 1. FC Köln in der deutschlandweiten Auswärtsfahrertabelle laut „diefalsche9“ derzeit mit durchschnittlich knapp 7.000 Fans auf Rang drei steht, ist der BVB deutlich weiter hinten. Mit durchschnittlich 4.625 Anhängern steht Borussia Dortmund nur auf Rang acht. Ganz weit oben stehen der Hamburger SV und der FC Bayern München.

Übrigens: Für Borussia Dortmund ist es das vorerst letzte Heimspiel für eine lange Zeit. Nach dem Köln-Spiel stehen nämlich wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsspiele an. Das nächste Heimspiel ist am 22. November gegen Stuttgart.