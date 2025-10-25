Wilde Enthüllung vor BVB – Köln: Dortmund-Fans können es nicht fassen

Kurz vor dem Duell BVB – Köln sorgt eine brisante Enthüllung für Aufsehen! Shootingstar Said El Mala hätte im vergangenen Jahr beinahe bei Borussia Dortmund unterschrieben. Heute steht der 19-Jährige beim 1. FC Köln im Mittelpunkt des Interesses – und könnte ausgerechnet gegen den BVB glänzen.

Der flinke Flügelspieler begeistert derzeit die Bundesliga. Mit Traumtoren, Tempodribblings und viel Selbstvertrauen hat Said El Mala die FC-Fans im Sturm erobert. Seine Leistungen haben längst auch internationale Topklubs aufmerksam gemacht. Paris Saint-Germain, Manchester City, der FC Bayern und der BVB sollen den Youngster genau beobachten.

Wilde Enthüllung vor BVB – Köln

Dabei war der BVB schon einmal kurz davor, den gebürtigen Krefelder zu verpflichten. Wie die „Bild“ berichtet, wollte Ex-U23-Trainer Mike Tullberg El Mala im Sommer 2024 nach Dortmund holen. Laut dem Bericht war sogar bereits ein Termin für den Medizincheck vereinbart. Doch dann kam alles anders.

El Mala entschied sich gegen den Wechsel zum BVB und für den Schritt zum 1. FC Köln. Grund dafür war offenbar mangelnde Wertschätzung seitens der Dortmunder. Die Spielerseite hatte laut „Bild“ den Eindruck, dass das riesige Potenzial des Offensivtalents in Dortmund nicht ausreichend erkannt wurde.

El Mala im Fokus

Die Kölner hingegen überzeugten El Mala mit klaren Perspektiven und einer offenen Kommunikation. Sie gaben dem jungen Offensivspieler das Gefühl, gebraucht zu werden – und erfüllten ihm alle sportlichen Wünsche. Nach seiner Leihe zu Viktoria Köln gelang ihm nun beim FC der endgültige Durchbruch.

Am Samstagabend steht für den Flügelflitzer ein wildes Spiel an. Im Topspiel BVB – Köln (25. Oktober, 18.30 Uhr) trifft er ausgerechnet auf den Klub, der ihn einst fast verpflichtete. Spätestens dann wird sich zeigen, ob der BVB seine verpasste Chance bereuen muss.

Die Fans von Borussia Dortmund sind nach dieser Enthüllung jedenfalls sauer. „Wenn ich sehe, wie der jetzt aufblüht, ist das extrem bitter, dass er nicht gekommen ist“, „Echt schade, aber vielleicht kommt er irgendwann“ und „Ich sehe es schon kommen: Er trifft gegen uns und wir werden es bereuen.“