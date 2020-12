BVB-Urgestein Großkreutz bereut DIESE Entscheidung – „Das war ein Fehler“

Kevin Großkreutz steht vor einer wegweisenden Entscheidung. Der Ex-BVB-Star könnte seine Karriere schon im Januar beenden. Aktuell ist er vereinslos.

Beim Blick zurück auf seine Karriere bereut BVB-Urgestein Kevin Großkreutz vor allem eine Entscheidung.

Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz:„Das war ein Fehler“

Wie es weitergeht, weiß Kevin Großkreutz aktuell selber nicht. Der KFC Uerdingen hat den Vertrag mit dem Weltmeister aufgelöst. Wegen angeblich fehlender Fitness, wollte Uerdignen den Vertrag kündigen, konnte das aber nicht nachweisen und musste Großkreutz 442.000 Euro zahlen.

„Ich trainiere weiter jeden Tag, denn man weiß nie, was passiert. Im Fußball kann es schnell gehen, da will ich natürlich fit bleiben. Ganz aufgehört habe ich noch nicht, das entscheide ich Anfang Januar“, sagte Großkreutz im Interview mit „Sport 1“ und weiter: „Ich weiß nicht, ob und in welcher Liga es weitergeht. Es ist noch nicht komplett vorbei.“

Die Karriere von Kevin Großkreutz nahm nach seinem Abschied von Borussia Dortmund einen turbulenten Verlauf. Den BVB verließ er 2015 am letzten Tag des Transferfensters. Weil der Transfer jedoch nicht rechtzeitig über die Bühne, war Großkreutz nicht für Galatasaray Istanbul spielberechtigt.

Das war der Karrierekiller

„Die Entscheidung für Gala war ein kleiner Karrierekiller, aber auch eine wichtige Erfahrung. Bei Gala habe ich zu schnell reagiert, da bin ich am letzten Tag der Transferperiode hingegangen. Das war sicher ein Fehler“, gestand Großkreutz jetzt.

Ohne je ein Spiel für Galatasaray gemacht zu haben, kehrte das BVB-Urgestein zurück nach Deutschland und wechselte zum VfB Stuttgart. „Die Zeit in Stuttgart war bis zu dem Ende dagegen eine super Zeit“, findet Großkreutz. Auch wenn das ein unrühmliches Ende nahm.

Über den SV Darmstadt führte sein Weg schließlich zum KFC Uerdingen in die 3. Liga, doch dort ist mittlerweile für den 32-Jährigen auch Schluss. Ob es weitergeht, wird Großkreutz im Januar verraten. (fs)