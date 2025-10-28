Kehl will IHN unbedingt! Neues Supertalent für den BVB?

Der Blick der Bundesligisten richtet sich so langsam aber sicher bereits Richtung Wintertransferphase. Nach dem Saisonbeginn haben die Vereine ihre ersten Baustellen identifiziert und können im Winter erneut aktiv werden. Das hat auch der BVB vor.



Doch Borussia Dortmund schaut dabei eher in die Zukunft und nicht unbedingt auf eine direkte Verstärkung. Denn Sebastian Kehl hat seinen Blick offenbar nach Brasilien gerichtet und möchte dort ein Supertalent verpflichten.

BVB beobachtet Juwel

Der Name geht im BVB-Kosmos schon länger herum. Schwarz-Gelb ist angeblich heiß auf das 17-jährige Juwel Kaua Prates. Wie „ESPN“ bereits berichtete, möchte der BVB den Linksverteidiger nach Deutschland lotsen – und der Spieler soll mit einem Wechsel in die Bundesliga sogar liebäugeln (hier mehr News dazu).

Wie Transferexperte Florian Plettenberg nun berichtet, möchte Sportdirektor Kehl diesen Wechsel unbedingt über die Bühne bringen. Der BVB soll Prates auch bereits durch mehrere Scoutingbesuche aus nächster Nähe beobachtet haben.

Kann sich der BVB den Transfer leisten?

Dem Bericht zufolge könnte sich ein Transfer dennoch schwierig gestalten. Insbesondere der Preis könnte hierbei das Problem werden. Wie „ESPN“ bereits berichtete, soll der 17-Jährige eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro haben. Eine Summe, die der BVB für solch einen Spieler wohl kaum Zahlen zahlen wird.

Immerhin gilt Prates auch in seiner Heimat noch als junges Talent. Der Linksverteidiger ist noch kein Stammspieler und stand bislang nur selten in der Startelf. Prates gilt als spannender Perspektivspieler, aber noch nicht als Soforthilfe. Wie tief der BVB für Prates also in die Tasche greifen würde, ist noch offen.