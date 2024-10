BVB: Adeyemi-Knall? Fans wird angst und bange

Fünf Treffer und fünf Vorlagen steuerte Karim Adeyemi in dieser Saison schon bei. Damit hat der BVB-Star jetzt schon seine Scorer-Werte der Vorsaison (5 Tore, 2 Vorlagen in 34 Spielen) übertroffen – und das nach gerade einmal acht Einsätzen. Der 22-Jährige präsentiert sich bislang deutlich stärker als in seinen ersten Jahren bei Borussia Dortmund.

Seine Verletzung nach dem Celtic-Spiel sorgte deshalb auch bei den Fans von Borussia Dortmund für deutlich mehr Ärger als üblich. Wünschte sich im Sommer noch der ein oder andere einen Verkauf, wollen sie ihn jetzt behalten. Da dürfte den BVB-Anhängern das neueste Adeyemi-Gerücht überhaupt nicht gefallen.

BVB: Adeyemi in Top-Form und bald wieder weg?

Für 30 Millionen Euro kam er als Mega-Talent vor zwei Jahren aus Salzburg, doch er erwischte einen schwierigen Start. Immer wieder ließ Adeyemi sein Talent aufblitzen, konnte es aber zu selten auf den Platz bringen. Im Sommer mehrten sich bereits die Stimmen, die sich für einen Abgang des 22-Jährigen aussprachen.

In dieser Spielzeit drehte er nun aber schon mehrfach richtig auf. Höhepunkt war das 7:1 in der Champions League gegen Celtic Glasgow. Adeyemi war mit drei Toren und einer Vorlage der herausragende Spieler. Dass er sich ausgerechnet in diesem Spiel verletzte, traf Borussia Dortmund schwer.

Adeyemi als Salah-Nachfolger im Gespräch

Aktuell denkt niemand mehr daran, Adeyemi abzugeben. Das Interesse aus dem Ausland wird dafür aber offenbar wieder größer. Jetzt soll es ein echter Top-Klub auf den Flügelflitzer abgesehen haben.

Nach Informationen von „Sky“ soll der FC Liverpool ein Auge auf Adeyemi geworfen haben. Demnach sind die „Reds“ aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Superstar Mo Salah, der den Klub im Sommer nach acht Jahren wohl verlassen wird. Adeyemi könnte in seine Fußstapfen treten.