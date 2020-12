Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

BVB: Einstiger Fan-Liebling am Boden – bekommt er nochmal die Kurve?

Beim BVB war er einst einer der großen Meisterhelden, wechselte anschließend nach England und wurde als „verlorener Sohn“ zurückgeholt.

Doch mittlerweile ist Shinji Kagawa am Tiefpunkt angekommen. Seit Monaten ist er vereinslos. Kriegt der einstige BVB-Star nochmal die Kurve?

BVB: Kagawa nach Spanien-Aus ohne Verein

Shinji Kagawa hat während seiner Karriere einige Städte gesehen. Osaka, Dortmund, Manchester, Istanbul und Saragossa – für alle stand er als Vereinsspieler auf dem Feld. Doch seit dem Sommer ist er vereinslos.

BVB: Ein einstiger Fanliebling liegt am Boden. Foto: imago/DeFodi

Nachdem Real Saragossa gemeinsam mit dem Japaner den Aufstieg in die erste spanische Liga verpasst hatte, wurde der Vertrag des Mittelfeldspielers aufgelöst und Kagawa vor die Tür gesetzt. Seitdem ist es still geworden um den einstigen Helden des BVB.

Kagawa im Trikot des spanischen Zweitligisten. Foto: imago images / AFLOSPORT

Dabei stand der 31-Jährige wohl bei einigen Vereinen auf dem Zettel. Fortuna Düsseldorf soll sich im Oktober wohl intensiv mit einer möglichen Verpflichtung beschäftigt haben. Wie „Spox“ berichtet soll es auch Interesse aus der zweiten spanischen Liga, der Serie A und der Premier League gegeben haben.

Ein Wechsel kam allerdings nicht zustande und das, obwohl Kagawa als vereinsloser Spieler jederzeit bei einem neuen Team unterkommen könnte. Er müsste eigentlich nicht bis zum 2. Januar warten, bis das Transferfenster wieder öffnet.

+++ Marco Reus: Heftige Experten-Kritik! Ist er nicht der richtige Boss? +++

Es ist ein weiteres Indiz dafür, dass die so erfolgreiche Karriere von Kagawa mittlerweile am Tiefpunkt angekommen ist. Eine Tatsache, die die Fans von Borussia Dortmund ebenfalls betrüben dürfte. Der Japaner war von Anfang an ein Fan-Liebling gewesen.

Kagawa beim BVB

2010 verpflichtete der BVB den damals unbekannten 21-Jährigen von Cerezo Osaka. Schnell wurde jedoch klar, was die Scouts in ihm gesehen hatten. Kagawa bestach im Mittelfeld mit Übersicht und Torgefahr.

---------------

BVB-Top-News:

BVB: Terzic wehrt sich gegen heftige Kritik – „Verlasse mich auf Leute, die mich kennen“

Jadon Sancho: Bittere Nachricht – auf DIESE Unterstützung muss der BVB-Star verzichten

BVB: Fan-Liebling beendet Karriere – DIESE Szene wird immer in Erinnerung bleiben!

---------------

In den kommenden Jahren trug er dazu bei, dass Dortmund zwei Mal Meister wurde und den Pokal gewann. Anschließend wechselte er zu Manchester United, wo er allerdings nie wirklich glücklich wurde.

Seine vielumjubelte Rückkehr ins Ruhrgebiet 2014 entpuppte sich dann aber auch nicht als die erhoffte Wende. 2019 war dann endgültig Schluss, Kagawa wurde nach Istanbul ausgeliehen. Jetzt ist er endgültig am Boden angelangt. (mh)