BVB-Juwel glänzt auf großer Bühne – Kovac kann es nicht mehr übersehen

An Talenten hat es dem BVB wohl noch nie gefehlt. Immer wieder kommen bei Borussia Dortmund neue Sterne hoch – gerne auch mal aus der Schwarz-Gelben-Jugend. Die ganz jungen BVB-Sterne sind zurzeit aber unterwegs – die U17-WM läuft.



Während Mathis Albert mit den USA im Einsatz ist und Miguel Adje für die Schweiz aufläuft, sind Luca Reggiani und Samuele Inacio für Italien unterwegs. Der italienische Stürmer spielt sich dabei besonders in den Fokus.

BVB-Juwel spielt groß auf

Inacio ist eine hängende Spitze, die im Sommer 2024 von Atalanta Bergamo den Schritt nach Deutschland zum BVB wagte. Seit dem Wechsel blüht er in Dortmund richtig auf. In 14 Spielen hat er in diesem Jahr Wettbewerbsübergreifend bereits sieben Tore erzielt – und das auch schon in der U19, trotz seiner erst 17 Jahren.

+++ BVB-Coach Kovac lässt keine Zweifel: Er hadert mit dieser Nagelsmann-Entscheidung +++

Doch nicht nur beim BVB spielt Inacio groß auf. Auch im Italien-Trikot macht er auf sich aufmerksam. Bei der U17-WM erzielte Inacio beim Auftaktspiel gegen Gastgeber Katar gleich den entscheidenden 1:0 Siegtreffer für Italien. Als wäre das nicht schon genug, erzielte er am Donnerstag einen weiteres Tor. Beim deutlichen 4:0 Erfolg gegen Bolivien, erzielte Inacio das zwischenzeitliche 2:0. Jetzt stellt sich die Frage: Verfolgt auch Niko Kovac seine Juwelen derzeit in Katar?

Muss Kovac reagieren?

Falls das so sein sollte, müsste ihm Inacio sicher auch immer mehr auffallen. Kennen tut er den Youngster bereits auf alle Fälle. Denn Inacio war bei der Klub-WM in diesem Sommer teil des BVB-Teams. Bereits ein großes Zeichen des BVB, dass ihn im Blick hat.

Hier mehr News für dich:

Doch spätestens jetzt muss Kovac ernsthaft in Betracht zu ziehen Inacio immer mehr einzubauen. Klar, Inacio ist noch jung und hätte noch genügend Zeit. Allerdings spielt er gerade auf großer Bühne vor und auch andere Vereine werden auf ihn aufmerksam. Junge Talente werden dabei immer gerne mit Profiverträgen und Spielzeit im ersten Team gelockt. Falls der BVB bei Inacio kein Risiko eingehen möchte, könnte es jetzt Zeit werden, Inacio im Team von Kovac einzubauen.