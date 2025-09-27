Irres Debakel für Ex-BVB-Juwel – er kann nur machtlos zusehen

„Eine desolate Vorstellung der Mannschaft.“ „Das war einfach von allem gar nichts“. Sicher keine Aussagen, die sich Ex-BVB-Juwel Giovanni Reyna bei seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach erhofft hatte. Doch sein neuer Sport-Geschäftsführer Roland Virkus und Kapitän Rocco Reitz haben keine anderen für das Heim-Debakel gegen Eintracht Frankfurt übrig.

Und das völlig zu Recht. Final klingt das 4:6 nach einem wilden Schlagabtausch. Doch dieser Eindruck täuscht gewaltig. Im ersten Durchgang ließ sich die neue Mannschaft vom ehemaligen BVB-Spieler Reyna regelrecht vorführen. 0:5 lautete der Pausenstand. Und auch, wenn das Team von Eugen Polanski Moral bewies, gibt das nur wenig Grund zur Hoffnung.

Ex-BVB-Juwel mit Oberschenkelproblemen

Für Gio Reyna dürfte sich dieses Bundesliga-Topspiel gleich doppelt bitter angefühlt haben. Aktuell leidet der Ex-Dortmunder unter Oberschenkelproblemen, stand gegen die Eintracht gar nicht erst im Kader und konnte so nur machtlos von der Tribüne aus zusehen. Seit seinem Wechsel im August kommt Reyna somit erst auf insgesamt 84. Spielminuten im Fohlen-Trikot.

Die ersten beiden Ligaspiele verpasste der US-Amerikaner noch aufgrund mangelnder Fitness. Seine Teamkollegen taten sich da bereits schwer und auch Reyna konnte bislang noch nicht die erhoffte Hilfe im Gladbacher Offensivspiel bieten. Die momentane Lage bei den Fohlen ist daher, wenig überraschend, dramatisch.

Reyna und Gladbach Tabellenletzter

Reynas „neue Borussia“ kommt in fünf Bundesligaspielen gerade einmal auf zwei Punkte und hält die rote Laterne fest umgriffen. Auch die erste Euphorie, die Polanski nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen in die erste Mannschaft der Fohlen brachte, dürfte nach dem Frankfurt-Spiel verpufft sein.

Ex-BVB-Juwel Reyna wünscht unterdessen nicht nur der gesamte Verein eine schnelle Genesung. Es braucht offensive Kreativität in Gladbach. Obwohl die Probleme gegen die SGE sich eher auf eine desolate Defensive konzentrieren. Oder wie sagte Reynas Kapitän Reitz: „Das war einfach von allem gar nichts“.