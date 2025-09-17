Trotz bitterem Champions-League-Start: BVB hat plötzlich eine neue Superkraft

Was für ein Spiel! Borussia Dortmund musss sich in den Allerwertesten beißen, das Drama bei Juventus Turin nicht gewonnen zu haben. Am Ende einer völlig irren zweiten Halbzeit gab der BVB eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und spielte nur 4:4.

Riesiger Frust beim BVB nach dem späten Knockout – und doch kann man sich mit etwas Abstand an einigen Dingen wieder hochziehen. Eine davon: Dortmund hat in dieser noch jungen Saison eine neue Superkraft entwickelt.

BVB mit neuer Stärke unter Kovac

Die Abwehr ist das sicher nicht. Hatte die sich in Heidenheim noch ziemlich sattelfest präsentiert, agierte sie im zweiten Durchgang des Champions-League-Auftakts vogelwild. Vorne dagegen lief es blendend – und das nicht erst in Turin (hier mehr zum Drama).

+++ Heftiger Zoff bei Juve – BVB! Kovac außer sich vor Wut +++

Die ganze Saison präsentiert sich der BVB bereits extrem abschlussstark. Die Chancenverwertung ist beeindruckend. Gegen Rot-Weiss Essen (1:0) war die einzige echte Chance drin. Auf St. Pauli (3:3) machte man aus wenigen Möglichkeiten drei Tore, gegen Union Berlin (3:0) ebenso und zuletzt auch beim 2:0 beim 1. FC Heidenheim. Und auch bei Juve – BVB war praktisch jede Großchance ein Treffer.

Borussia Dortmund extrem abschlussstark

Die (nicht unumstrittenen) xGoals-Werte belegen das. Die lagen stets unter der Torausbeute, teils deutlich. In Italien kam man hier auf gerade einmal 1,68 – hätte demnach also unter normalen Umständen keine zwei Tore erzielt, machte aber satte vier. Und wieder einmal waren es alles unterschiedliche Torschützen.

Schon unter Trainer Edin Terzic glänzte Schwarzgelb durch sehr viele verschiedene Goalgetter. Jetzt ist diese Stärke zurück. Karim Adeyemi, Felix Nmecha, Yan Couto und Ramy Bensebaini waren es am Dienstagabend in der Champions League, Serhou Guirassy und Maximilian Beier drei Tage zuvor auf der Alb. In dieser Saison trafen auch schon Waldemar Anton und Julian Brandt.

Mehr Nachrichten:

Die vielen treffsicheren Borussen machen den BVB für die Gegner schwer einschätzbar und noch schwerer zu verteidigen. Solange man aber hinten so steht wie bei Juventus Turin, ist es am Ende doch wieder schwer, auch die nötigen Siege aus dieser Stärke zu holen.