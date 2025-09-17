BVB-Star spricht nach Juventus-Spiel Klartext – „Bin total angepisst“

Der BVB hat drei wichtige Punkte in der Champions League liegen lassen. Trotz eines soliden Auftritts bei Juventus Turin konnte die Mannschaft von Niko Kovac eine 4:2-Führung nichts in Ziel retten. In der Nachspielzeit gab es noch zwei bittere Gegentore.

Klar, dass die Enttäuschung bei den Fans des BVB nach dem Spiel groß ist. Aber auch die Spieler haben mit dem Ergebnis zu hadern. Gregor Kobel haut nun mächtig auf den Tisch – und nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund.

BVB: Kobel frustriert nach verpasstem Sieg

Dem BVB-Torwart war an dem verpassten Dortmunder Dreier in Turin noch die geringste Schuld zuzuschieben. Der Schweizer konnte bei keinem der insgesamt vier Gegentore etwas ausrichten, viel mehr hatten seine Vorderleute im voraus einfach gepennt. Bei Kobel sorgt dieser Umstand für mächtig Frust.

Gegenüber „Amazon Prime“ gab der 27-Jährige nach der Partie zu Protokoll: „Ich bin total angepisst. Zwei Gegentore in der Nachspielzeit, das geht einfach nicht. Wir müssen endlich erwachsener Fußball spielen und auch mal die Zeit runter spielen.“ Worte, die man beim BVB allerdings nicht zum ersten Mal hört. Vielleicht sollte Borussia Dortmund in Zukunft auch daran gelegen sein, die eigene Kritik in die Tat umzusetzen.

Heimsieg gegen Bilbao Pflicht

Durch den verpassten Sieg in Turin steht der BVB nun etwas unter Zugzwang. Ein Sieg im kommenden CL-Heimspiel gegen Atheltic Bilbao ist Pflicht, um in den kommenden Wochen in der Champions League Ruhe zu haben. Denn dann warten Gegner wie Inter Mailand, Tottenham Hotspurs und Manchester City. Dort dürfte es für Borussia Dortmund eher schwierig werden, etwas mitzunehmen.

Die diesjährige Europapokalreise des BVB beginnt also mit einem Dämpfer. Verloren ist damit allerdings noch lange nichts.