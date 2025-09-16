Vorsicht, BVB! Juve plant den Hammer-Angriff gegen Schwarz-Gelb

Am Dienstagabend startet der BVB in die Königsklasse. Und das direkt mit einem Kracher-Duell. Mit Juventus Turin wartet ein Gegner, der stark in die neue Serie-A-Saison gestartet ist und viele Superstars in den eigenen Reihen hat.

Und diese wird Juventus Turin aller Voraussicht nach allesamt in die Startelf packen! Auf die BVB-Verteidigung wartet gegen die Turiner ein Hammer-Sturm, der Schwarz-Gelb in große Schwierigkeiten bringen könnte.

BVB in Acht

Juventus ist mit voller Punktzahl in die neue Serie A gestartet. Zuletzt gewannen die Turiner sogar gegen den Champions-League-Finalisten aus dem vergangenen Jahr, Inter Mailand. Vier (!) Tore schenkte man den Mailändern ein. Wiederholt sich das auch gegen den BVB?

Denn wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, plant Juve-Trainer Igor Tudor gegen Schwarz-Gelb den Hammer-Sturm. Juve hat sich im abgelaufenen Transferfenster bedeutend im Angriff verstärkt – und die neuen Stars werden wohl allesamt starten.

Große Probe für das Team von Kovac

Mit Jonathan David wechselte einer der besten Ligue-1-Stürmer der vergangenen Jahre zu Juve. In 232 Spielen für Lille erzielte David unglaubliche 109 Tore. Die Doppelspitze wird er wohl mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga bilden, den man gar nicht vorstellen braucht: Lois Openda. Der Angreifer wechselte kurz vor Transferschluss von RB Leipzig zu Juventus. Ein Stürmer, der in der Bundesliga einen bleibenden Eindruck hinterließ. David und Openda werden wohl die Doppelspitze bilden – doch das war es noch nicht.

Denn hinter den beiden Stürmern wird Juves Nummer zehn agieren, Juves Kreativspieler, Juves gefährlichster Spieler: Kenan Yildiz. Ein Hammer-Angriff, der auf den BVB in der Königsklasse zukommen wird. Für das Team von Niko Kovac wird es aber auch eine wichtige Probe, um den aktuellen Stand seiner Mannschaft herauszufinden.