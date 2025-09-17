Schiri-Entscheidungen lassen Juve-Trainer nach BVB-Duell toben – „Hat uns geschadet“

Was für ein wildes erstes Spiel in der Champions League! Der BVB wäre gerne mit drei Punkten aus Turin zurück nach Deutschland geflogen, am Ende musste sich das Team von Trainer Niko Kovac mit einem spektakulären 4:4-Unentschieden zufrieden geben.

Bei Juventus ist man trotz der irren Aufholjagd in der Nachspielzeit außer sich. Vor allem Trainer Igor Tudor platzte nach dem Spiel gegen den BVB der Kragen. Grund dafür ist der Schiedsrichter.

Juve – BVB: Trainer platzt nach dem Spiel der Kragen

Zunächst aber eins nach dem anderen: Wer nach der torlosen ersten Halbzeit auf Besserung gehofft hatte, wurde nicht enttäuscht. Sowohl Juventus als auch der BVB legten nach dem Seitenwechsel furios los. Ganze acht Tore sind in den 45 Minuten gefallen. Bis zur 92. Minute sah Borussia Dortmund wie der sichere Sieger aus, führte mit zwei Toren.

Doch dann schlugen die Turiner doppelt zu, machten aus einem 2:4 noch ein 4:4-Unentschieden. Eigentlich sollte man nach so einer Aufholjagd zufrieden sein, oder? Juve-Coach Igor Tudor war es nicht – allerdings nicht wegen der Leistung seiner Mannschaft. Der Schiedsrichter brachte den Kroaten auf die Palme.

„Dieser Schiedsrichter hat uns heute Abend geschadet“, so Tudor nach der Partie wütend. „Es gab einen Elfmeter für uns, und er hätte keinen für sie geben sollen. Das hat uns geschadet, denn es hätte 4:2 für uns gegen den BVB ausgehen können. Heute war nicht sein Tag.“ Der Schiri war Francois Letexier aus Frankreich.

Schiri-Entscheidungen lassen Juve-Trainer toben

Um welche Szenen geht es? Tudor meint eine Szene um BVB-Verteidiger Waldemar Anton, der nach einem Eckball im Luftzweikampf den Ball deutlich mit der Hand berührte. Von dort prallte die Kugel zu einem Juve-Spieler, der diese in Richtung Tor bugsierte. Dort wartete ein weiterer Spieler der Italiener, der allerdings im Abseits stand.

Es gab Freistoß für die Dortmunder. Ob der VAR oder das Schiedsrichterteam das Handspiel wahrgenommen hat, ist derzeit noch unklar. Tudor war jedenfalls außer sich. Etwas deutlicher war es dann beim Elfmeter der Borussia.

Juves Lloyd Kelly warf sich in einen Schuss von Serhou Guirassy, bekam den Ball dabei an den Arm. Schiedsrichter Letexier zeigte direkt auf den Punkt, ließ das aber noch vom VAR checken. Allerdings blieb es bei dieser Entscheidung, weshalb Juve und Tudor außer sich waren. Am Ende gab es immerhin noch den einen Punkt zum Start der Champions League.