BVB-Wunderkind schockt Juve – Dortmund-Fans läuft das Wasser im Mund zusammen

Bei Juventus Turin startet Borussia Dortmund in die Champions League – und bevor die Profis gefordert sind, waren am Dienstag schon die Top-Talente dran. In der Youth League startete das Duell Juve – BVB schon sieben Stunden vorher und wurde gleich zu einem Spektakel.

Dabei bewies vor allem Mathis Albert, warum er schon als Wunderkind gefeiert wird. Mit 16 Jahren einer der jüngsten Spieler auf dem Platz, wirbelte er beim U19-Spiel zwischen Juve und BVB über den Platz und schockte die Turiner regelrecht mit einem Glanzauftritt. Hintenraus musste Schwarzgelb aber trotzdem noch um den Sieg zittern – und eine bittere Nachricht verkraften.

BVB-Wunderkind Mathis Albert spielt Juve schwindelig

Lange wirkte die Borussia in Turin wie der sichere Sieger, so mancher Fan der Bianconeri fürchtete sich gar vor einer Packung, als Dortmund nach 35 Minuten bereits 3:0 führte. Und das war allen voran die Leistung von Mathis Albert. Der US-Boy gilt als das größte Talent im schwarzgelben Stall und bewies das am Dienstag eindrucksvoll.

Schon letzte Saison durfte er mit 15 Jahren regelmäßig in der Youth League reinschnuppern, diese Spielzeit wird er fraglos zum Stammpersonal gehören. Und er zaubert direkt los. Acht Minuten brauchte er, um seinen BVB in Führung zu schießen. Wie ein heißes Messer durch die Butter ging er durch die Juve-Abwehr, vollstreckte aus spitzem Winkel zum 1:0. Nur vier Minuten später glänzte er schon wieder. Mit einem sensationellen Chip in die Schnittstelle setzte er Mitspieler Inacio in Szene, der frei vor dem Tor nicht weniger sehenswert per Außenrist verwandelte.

Doppelschlag macht Spiel noch mal eng

Auch am 3:0 war Mathis Albert beteiligt, leitete den Angriff ein. Danach gelang ihm zwar keine Torbeteiligung mehr, der Junge aus South Carolina bewies aber, dass er auch kämpferische Qualitäten hat, spulte viele Kilometer ab und führte zahlreiche Zweikämpfe. Schließlich wurde es aber noch einmal eng.

Ein Doppelschlag innerhalb weniger Minuten brachte Juve gegen den BVB noch einmal auf 2:3 ran. Der Sieg ging am Ende dennoch an Borussia Dortmund. Später Wermutstropfen der Partie: Dortmunds Abwehrtalent Niklas König verletzte sich womöglich schwerer am rechten Bein.