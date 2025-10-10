Bald-BVB-Transfer bricht sein Schweigen über Wechsel zu Borussia Dortmund

Mit gerade einmal 15 Jahren unterschrieb er bei Borussia Dortmund. Doch er wechselte nicht sofort. Justin Lerma muss sich noch eine ganze Weile gedulden, bis er das BVB-Trikot tragen darf. Erst im Sommer 2026 wird aus dem Transfer ein Neuzugang.

Seit seiner Unterschrift sprach Justin Lerma nicht mehr über seinen Wechsel zum BVB. Nun bricht er sein Schweigen und redet über Borussia Dortmund und seine bevorstehende Reise nach Deutschland.

Bald-BVB-Transfer Lerma: „Ein großer Schritt“

Am 5. Mai 2026 wird Lerma volljährig. Dann steht dem Wechsel nach Dortmund nichts mehr im Weg. In seiner Heimat Ecuador gilt er als Jahrhunderttalent. Begeistert über die frühzeitige Unterschrift beim europäischen Spitzenklub war man dort nicht. Liegt es daran, dass das Juwel dort zuletzt gar nicht mehr zum Einsatz, ja nicht einmal in den Kader kam?

Die gesamte Ligaphase spielte Independiente del Valle ohne Justin Lerma. In den Vorsaisons bekam er immer wieder kürzere Einsätze, unter dem neuen Trainer Javier Rabanal sieht er bislang gar kein Land (hier mehr). Zur nun gestarteten Meisterschafts-Runde kehrte der Mittelfeldspieler in den Profi-Kader zurück, saß aber 90 Minuten auf der Bank. Spielen durfte er nur bei der U20 – und in den U-Nationalmannschaften, in denen er sein irres Talent Spiel für Spiel unter Beweis stellt.

„Dortmund ist die Zukunft“

Von Groll lässt Lerma aber nichts erkennen, als er nun ein seltenes Medien-Interview gab. Der ecuadorianischen Zeitung „Diario Olé“ sagte er vor dem ersten Spiel in der Finalrunde der LigaPro: „Ich freue mich, wieder in der ersten Mannschaft zu sein.“ 3:0 siegte IDV beim Barcelona SC, festigte seine Position als Titelfavorit, auch wenn Lerma wieder nicht mitspielen durfte.

Der sprach dann aber auch über seinen bevorstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund. Bemerkenswert, denn das tat er nicht mehr öffentlich, seit er den Vertrag unterschrieben hatte. Einmal war er zwischendurch sogar nach Dortmund gereist, um sich dort noch einmal umzuschauen. Jetzt sagt er: „Es ist ein großer Schritt für mich und meine Karriere. Bis zur Volljährigkeit fehlen mir aber noch einige Monate. Erst dann kann ich nach Deutschland. Im Moment liegt mein Fokus auf Independiente, Dortmund ist die Zukunft.“

Wie es beim BVB ankommt, dass Justin Lerma seit Monaten keine Profi-Erfahrung mehr sammeln darf? Das kann man sich denken. In diesem sensiblen Fußballeralter eine Stagnation, die dem künftigen BVB-Profi sicher nicht guttut.