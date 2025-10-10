Julian Nagelsmann mit Schlotterbeck-Ansage! BVB schreckt auf

Es war die große Nachricht der vergangenen Wochen beim BVB: Nico Schlotterbeck ist nach langer Verletzung zurückgekehrt – und es scheint, als wäre er nie weggewesen. Der Innenverteidiger ist direkt wieder ins BVB-Team rotiert und jetzt sogar auch beim DFB dabei.

Die Nominierung Schlotterbecks sorgte insbesondere beim BVB nicht gerade für große Freude. Schließlich macht man sich in Dortmund noch etwas Sorgen um den Fitnesszustand seines Stars. Doch jetzt wird der BVB richtig aufschrecken.

BVB mit Schlotterbeck-Ansage

Schlotterbeck selbst hatte sich über die Nominierung trotz der langen Verletzung zuvor sehr gefreut: „Das ist eine Art Wertschätzung von Julian“, sagte er nach dem letzten BVB-Spiel gegen RB Leipzig. Er betonte, dass er die Spiele „wie immer“ angehen werde. Der BVB wiederum blickt etwas skeptisch auf die Nominierung seines Stars.

Insbesondere Trainer Niko Kovac sendete eine Art Warnung an Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Ich denke, es ist total normal, dass man einen Spieler, der ein paar Monate verletzt war, jetzt nicht zweimal 90 Minuten spielen lassen muss, zumal das erste Spiel ja auch gegen Luxemburg ist. Das, denke ich mir, können alle anderen auch soweit hinbekommen“, so der Coach nach dem Leipzig-Spiel. Doch Nagelsmann hat ganz andere Pläne.

Nagelsmann gesteht seine Pläne

Während Kovac insbesondere an das Luxemburg-Spiel appellierte, um dort seinen Schützling zu schonen, hat der DFB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel eine ganz andere Ansage gemacht: „Es kann durchaus sein, dass er morgen auch von Beginn an spielt“, so Nagelsmann über seinen Plan mit Schlotterbeck. Eine Nachricht, die dem BVB bitter aufstoßen könnte.

Doch Nagelsmann stellte auch klar, dass Schlotterbeck wohl nicht jede Minute dieser Länderspielpause spielen wird: „Ich habe nicht unbedingt vor, dass er zweimal 90 Minuten spielt.“ Versichert hat der DFB-Coach dies zwar nicht, dennoch könnte dies zumindest eine Nachricht sein, mit der der BVB wohl einverstanden sein wird.