Hammer-Gerüchte um Julian Brandt! BVB-Star vor Rückkehr?

Wohl kaum eine Personalie ist beim BVB so umstritten wie Julian Brandt. Der 29-Jährige kann sein großes Talent immer wieder aufblitzen lassen und hat dazu in Niko Kovac einen entscheidenden Befürworter. Doch die fehlende Konstanz machte dem Zehner auf dem Weg zum Leistungsträger bislang einen Strich durch die Rechnung.

Nicht zuletzt deswegen ist derzeit völlig offen, wie es nach der Saison mit Brandt weitergeht. Der Vertrag des BVB-Spielers läuft dann aus. Nun könnte ein Abgang immer konkreter werden: Brandts Ex-Klub klopft an!

BVB: Brandt vor Rückkehr nach Leverkusen?

Vor mittlerweile mehr als sechs Jahren wechselte Brandt für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum BVB. 279 Pflichtspieleinsätze später könnte er nun den Rückwärtsgang einlegen. Denn wie der Transfer-Journalist Ekrem Konur berichtet, soll die sportliche Leitung der „Werkself“ Brandts Situation in Dortmund genauestens beobachten.

Konkret soll es in dieser Causa allerdings noch nicht sein. Viel mehr zählt Leverkusen zu einem von vielen Interessenten, die Brandt auf ihrer Wunschliste haben. Auch Aston Villa, AC Mailand und die AS Rom sollen den BVB-Star dem Vernehmen nach im Blick haben. Dabei muss es vorerst auch bleiben. Denn interessierte Klubs sind erst ab Januar dazu berechtigt, mit Brandt über einen möglichen ablösefreien Wechsel zu sprechen.

BVB will verlängern

Ob es dazu überhaupt kommen wird? Wirklich prognostizieren lässt sich das aktuell nicht. Denn der BVB soll laut „Sky“ grundsätzlich dazu bereit sein, mit Brandt zu verlängern – allerdings nur,wenn er sich endlich beständig zeigt. Und nur zu bestimmten Konditionen, die unter anderem eine Gehaltsreduzierung vorsieht. Entsprechende Gespräche seien bereits in Planung.

Für Brandt selbst ist es eine komfortable Situation. Der 29-Jährige kann sich aussuchen, wo er den wohl letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreibt. Ob in Dortmund oder bei einem anderen Klub, das werden die kommenden Monate zeigen.