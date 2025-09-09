Abgang auf die Insel? BVB-Star weckt Begehrlichkeiten

Julian Brandts Zukunft beim BVB bleibt offen. Sein Vertrag endet im Sommer 2026. Nun zeigt Aston Villa Interesse an einem ablösefreien Wechsel. Das berichtet das spanische Online-Portal „fichajes.net“.

Der Premier-League-Klub plane zudem, Brandt bereits im kommenden Winter zu kontaktieren. Villas Geschäftsführer Monchi beobachtet die Situation aufmerksam, während sich der BVB eine Vertragsverlängerung offenhält. Dafür muss Brandt in dieser Saison allerdings überzeugen. Das gelang in der Vergangenheit nicht immer.

BVB: Brandt-Verlängerung nicht sicher

BVB-Geschäftsführer Lars Ricken erklärte zuletzt: „Wir schauen, wie die Saison verläuft.“ Bereits Ende Juli hieß es, Brandt erhalte eine Chance, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen.

Auch interessant: Jobe Bellingham macht es – über diese Nachricht freut sich auch der BVB

Dennoch überrascht Aston Villas Interesse an Brandt nicht, da der offensive Mittelfeldspieler zuletzt aus einem Formtief herauskam und immer wieder seine Klasse bewies. Auch in der laufenden Spielzeit konnte Brandt bereits einige Male überzeugen.

Wechselt Brandt ins Ausland?

Bereits im Juni kommentierte Brandt selbst entspannt seine Situation: „Die Situation meines Vertrages ist mir und sicherlich auch dem Verein bekannt.“ Dennoch beauftragte sein Vater die Agentur Wasserman, Optionen im Ausland zu prüfen. Diese Suche umfasst sowohl die Sommer- als auch Winter-Transferphase, wobei ein Wechsel zum FC Bayern ebenfalls im Gespräch war.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ein Verbleib beim BVB wäre weiterhin möglich, wenn Brandt der Mannschaft langfristig hilft. Dennoch ist die Perspektive spannend: Aston Villa könnte einen erfahrenen 48-fachen Nationalspieler verpflichten. Ob sich Brandt neu orientiert oder seine Zeit beim BVB verlängert, dürfte sich in den kommenden Monaten entscheiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.