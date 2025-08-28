Abgang droht! Flüchtet ein BVB-Star ins Ausland?

Der BVB tüftelt auf dem letzten Drücker am Kader für die neue Saison. Aaron Anselmino und Carney Chukwuemeka konnten bereits verpflichtet werden, auch der Transfer von Fabio Silva steht kurz bevor.

Während sich auf der Zugangsseite beim BVB derzeit also einiges tut, könnte Borussia Dortmund in naher Zukunft ein großer Abgang bevorstehen. Flüchtet dieser Star-Spieler ins Ausland?

Verlässt Brandt den BVB?

Julian Brandt hatte es beim BVB in der Vergangenheit nicht immer leicht. Insbesondere in der vergangenen Spielzeit musste der 29-Jährige jede Menge Kritik einstecken. Inzwischen hat sich Brandt wieder gefangen, doch sein großes Potenzial schöpft Brandt wohl nach wie vor nicht aus. Wohl auch ein Grund, warum der BVB bislang auf eine Vertragsverlängerung verzichtet hat.

Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ nun berichtet, soll sich die Brandt-Partei nun auf dem Markt umschauen. Demnach hat sein Vater Jürgen – der gleichzeitig auch als Berater des BVB-Spielers fungiert – die Agentur „Wasserman“ damit beauftragt, sich für den Winter und kommenden Sommer umzuschauen. Demnach möchte Brandt also um seine Optionen für die Zukunft wissen. Ein erstes Indiz für einen möglichen Abgang?

Mittelfeld üppig besetzt

Klar ist: Der BVB dürfte wohl kaum daran interessiert sein, den 29-Jährigen in einem Jahr zum Nulltarif ziehen zu lassen. Gleichzeitig dürften die Dortmunder Verantwortlichen auch nicht zu jedem Preis mit dem Spieler verlängern wollen. Dafür waren seine Leistungen zuletzt wohl nicht konstant genug.

Dazu kommt: Wenn Borussia Dortmund einen Spieler ziehen lassen muss, dann am liebsten wohl im zentralen Mittelfeld. Denn dort ist man derzeit üppig besetzt. Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Pascal Groß stehen derzeit neben Brandt zur Verfügung.