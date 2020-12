BVB: Star in der Formkrise! Favre verrät – dieses große Problem hat Julian Brandt

Der Motor des BVB stotterte in den letzten Wochen gewaltig. Ohne Erling Haaland geht in der Offensive oft wenig zusammen.

Sinnbildlich dafür steht die derzeitige Form von Julian Brandt, der beim BVB oft überfordert wirkt in dieser Saison. Sein Trainer macht nun deutlich, welches Problem den Nationalspieler plagt.

BVB: Favres Systeme Schuld an Brandts Durchhänger?

Vor rund anderthalb Jahren kam Brandt für 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund. Nicht nur wegen der Summe ruhten große Hoffnungen auf dem 24-Jährigen. In seinem ersten Jahr war er unumstrittener Stammspieler, brillierte als „10er“ oder als „8er“.

BVB: Was ist los mit Julian Brandt? Foto: imago images/Laci Perenyi

Davon ist aktuell allerdings nicht mehr viel übrig. Brandt steckt in einer Formkrise, kommt bisher nur auf eine Vorlage in der Bundesliga. „Wir wissen alle, dass er besser spielen kann. Wichtig ist, dass er weiter arbeitet und an sich glaubt“, äußert Sportdirektor Michael Zorc die üblichen Durchhalteparolen.

Sein Trainer hingegen scheint einen Grund für die derzeitige Verfassung von Brandt gefunden zu haben. „Wir spielen mehrere Systeme, vielleicht ist er in einem anderen System besser“, erklärt Favre vor dem Spiel gegen Stuttgart. Ist Favres taktische Ausrichtung Schuld an der Brandt-Krise? Fakt ist, zuletzt kam Brandt selten auf seinen Parade-Positionen zum Einsatz, spielte oft auf dem Flügel oder als Sturmersatz für Haaland.

Bei Brandt läuft es derzeit nicht. Foto: imago images/Team 2

Diese Pläne gingen nicht auf, auch wenn Favre weiterhin von Brandt überzeugt ist und ihm gute Läufe in die Tiefe und kluge Bewegungen zwischen den Linien attestiert – einer der Gründe, warum er ihn zuletzt in Frankfurt im Sturmzentrum ran ließ.

Ändert Favre seine Taktik für Brandt?

Auf den anderen Positionen hat Brandt zusätzlich große Konkurrenz, vor allem Jude Bellingham kommt im zentralen Mittelfeld immer mehr ins Rollen. Ob Favre extra für Brandt seine Aufstellung etwas justiert?

Eher unwahrscheinlich, zumal Favre betont, Brandt weiterhin vielseitig einzuplanen. „Es ist gut für seine Entwicklung, mehrere Positionen zu spielen und es wird langfristig viel besser sein für ihn“, so der Schweizer. Bleibt abzuwarten, ob das Brandt wieder zurück in die Spur bringt. (mh)