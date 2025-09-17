Brandt-Zukunft geklärt? BVB fällt offenbar Entscheidung

Julian Brandt konnte in den letzten Jahren beim BVB seine Qualitäten nicht regelmäßig zeigen. Sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus, was Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel befeuert.

Der BVB will einen ablösefreien Verlust aber offenbar verhindern und plant jetzt laut „fichajes.net“, den Vertrag des 27-Jährigen unbedingt zu verlängern. Damit nimmt der Vertragspoker um Brandt eine neue Wendung.

BVB drängt auf Brandt-Verlängerung

Denn BVB-Geschäftsführer Lars Ricken erklärte zuletzt bei „Sky90“: „Wir schauen, wie die Saison verläuft. Er kämpft sich aus seinem Tief heraus, ich kann mir auch eine Vertragsverlängerung vorstellen, wenn die Leistung stimmt.“ Der Klub misst diesem Ziel nun laut dem Bericht höchste Priorität bei.

Brandt selbst sieht seiner Zukunft entspannt entgegen, möchte aber zeitnah eine Entscheidung treffen. Vereine wie Aston Villa zeigen Interesse am BVB-Spieler. Laut „fichajes.net“ plane der englische Klub bereits, im Januar Kontakt aufzunehmen. Villas Geschäftsführer Monchi verfolgt Brandts Entwicklung offenbar genau und will sich frühzeitig in Position bringen.

Gemischte Leistungen beim BVB-Saisonstart

Zu Beginn der Saison 2025/26 musste sich Brandt zunächst mit Joker-Einsätzen zufrieden geben. Im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen und beim Liga-Spiel gegen St. Pauli wurde er eingewechselt. Dennoch schoss er beim Remis am Millerntor ein Tor. Gegen Union Berlin stand er zuletzt in der Startelf.

Der BVB ist entschlossen, Julian Brandt langfristig an den Verein zu binden. Doch die Konkurrenz aus England und der bisherige Saisonverlauf lassen die Zukunft des Offensivspielers weiter offen. Eine Entscheidung könnte schon bald fallen, da der BVB den Druck erhöht, den Kreativspieler zu halten.

