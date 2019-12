Mega-Gehalt! Das verdient Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp durch seine Vertragsverlängerung in Liverpool

Liverpool. Bei Mainz 05 wurde er zur Legende, beim BVB ebenfalls – und spätestes mit dem Gewinn der Champions League ist Jürgen Klopp auch bei allen Fans des FC Liverpool ein gefeierter Held.

Kein Wunder, dass die Verantwortlichen des FC Liverpool alles gaben, damit der Ex-Trainer des BVB seinen Vertrag bei den „Reds“ verlängert.

BVB: Ex-Startrainer Jürgen Klopp mit satter Gehaltserhöhung beim FC Liverpool

Mit Erfolg: Am Freitag verkündete der Klub stolz, dass das Arbeitspapier mit Jürgen Klopp vorzeitig bis 2024 verlängert wurde.

„Wir haben entschieden, das fortzusetzen, was bislang nicht so schlecht funktioniert hat. Ich habe einem neuen Vertrag bis 2024 zugestimmt“, sagte „Kloppo“ in einem kurzen Video. „Das ist eine gute Nachricht für die einen, nicht so gut für die anderen – aber die können ja jetzt ausschalten.“

Durch seine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool hat Jürgen Klopp sein Gehalt mehr als verdoppelt. Foto: imago images/Action Plus

„Wir lieben es hier. Es ist ein wundervoller Verein, in dem wir uns wirklich zu Hause fühlen“, so der 52-jährige Welttrainer des Jahres weiter. Doch nur mit Liebe überzeugte Liverpool Klopp nicht von einer Vertragsverlängerung.

Obendrein gab es eine massive Gehaltserhöhung. Mit einer Unterschrift sorgte der Ex-BVB-Trainer dafür, dass sich sein Salär mehr als verdoppelte!

Klopp-Gehalt steigt von 8 auf 18 Millionen Euro

Das Jahresgehalt von Klopp steigt mit der Vertragsverlängerung von 8 auf 18 Millionen Euro. Das berichtet die „Bild“. Zum Vergleich: Beim BVB soll Klopp in den Meisterjahren drei, später sechs Millionen Euro jährlich verdient haben.

Jürgen Klopp hinter Guardiola Bestverdiener

Damit springt der gebürtige Stuttgarter in der Rangliste der bestverdienenden Trainer auf den 2. Platz. Nur Pep Guardiola von Liverpool-Rivale Manchester City verdient weltweit mehr – nämlich sagenhafte 23 Millionen Euro pro Jahr.

Hinzu kommen Zahlungen für seine zahlreichen Werbe-Auftritte. Opel, VR-Bank, Deutsche Vermögensberatung und einige weitere Firmen leiht Jürgen Klopp im Fernsehen sein Gesicht.