BVB: Jude Bellingham kann es nicht fassen – diese Nachricht schockt den BVB-Youngster

BVB-Youngster Jude Bellingham schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: Sein Heimatverein Birmingham City FC löst seine Nachwuchs-Akademie auf.

Das teilte der englische Zweitligist am Montagabend mit. Erst vor wenigen Monaten hatte Birmingham mit Jude Bellingham ein Supertalent aus der eigenen Jugend für die Vereins-Rekordsumme von 23 Millionen Euro an den BVB verkauft.

BVB: Jude Bellingham geschockt – „seine“ Akademie wird aufgelöst

Für einen Klub im Keller der zweiten Liga eine immense Summe – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. In den letzten zehn Jahren hatten es mit Nathan Redmond, Jack Butland und Demarai Grey drei weitere Talente aus der BCFC-Akademie bis in den Kader der englischen Nationalmannschaft geschafft.

Wechselte aus Birmingham zu Borussia Dortmund: Jude Bellingham. Foto: imago images/PA Images

Warum nun also dieser Schritt? BVB-Star Bellingham ist geschockt, ein großes Stück seiner Lebensgeschichte wird einfach gelöscht – auf Twitter teilt er seine Fassungslosigkeit mit einem „Facepalm“-Emoji mit. Viele Fans der „Blues“ reagierten ähnlich auf den Paukenschlag.

Birmingham City FC erklärt Paukenschlag

Der BCFC erklärt den Schritt unter anderem mit hohen Kosten der Akademie, die durch die Corona-Pandemie und auch den Brexit immer schwerer wiegen würden. Zudem sei es in einer Region mit zahlreichen anderen Profiklubs immer schwieriger, gute Talente von Birmingham zu überzeugen.

Jude Bellingham traurig über Schritt seines Jugendklubs

Ein nicht genannter, aber wohl ebenfalls maßgeblicher Grund: Erst vor drei Tagen hatte der Klub mit Kristjaan Speakman Chef und Gesicht seiner Akademie verloren – der Bellingham-Förderer wird neuer Sportdirektor beim FC Sunderland.

Die Trauer bei BVB-Youngster Bellingham ist dennoch groß. Bis zu seinem Wechsel zu Borussia Dortmund hatte er nie ein anderes Trikot getragen als das von Birmingham City. Seine große Bindung zum Klub zeigte sich bei seinem hochemotionalen Wechsel. Weinend verließ er das Stadion, während der Verein verkündete, seine Rückennummer nie wieder zu vergeben.