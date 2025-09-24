Nach Schreckmoment um BVB-Youngster – jetzt herrscht Gewissheit

Für die U23 des BVB ging es nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Regionalliga West zuletzt wieder bergauf. Für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Daniel Rios setzte es zwei Siege in Serie, womit man sich vorsichtig an die oberen Tabellenplätze heranpirschen konnte.

Inmitten dieses Positivtrends erreicht die Zweitvertretung des BVB jedoch eine schlechte Nachricht. Eine Schrecksekunde sorgt für Sorgenfalten um einen Dortmunder Youngster. Droht erneut ein Ausfall?

BVB: Schrecksekunde bei Paulina

Jordi Paulina erlebte in der vergangenen Spielzeit einen Saisonendspurt zum Vergessen. Nachdem der Niederländer unter Ex-Trainer Mike Tullberg eine wichtige Rolle spielte, verletzte sich Paulina im April schwer und fiel infolge dessen aus. Sein BVB musste im Anschluss nach fünf Niederlagen in Serie den Gang in die Regionalliga antreten, Paulina konnte nur machtlos zusehen. Umso größer war die Vorfreude bei Schwarz-gelb, als der 21-Jährige zuletzt wieder auf dem Rasen stand.

Doch beim 2:0-Sieg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf der nächste Schock: Paulina fehlte erneut im Aufgebot des BVB. Trainer Rios erklärt gegenüber den „Ruhr Nachrichten„: „Beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Düsseldorf hat Jordi etwas im Oberschenkel gespürt, deshalb hat er die letzte Übungsform nicht mehr mitgemacht. Wir sind auf Nummer sicher gegangen, daher stand er nicht im Kader.“

BVB darf aufatmen

Der 45-Jährige kann allerdings Entwarnung geben. Paulina hat sich nicht schwerer verletzt: „Die Untersuchungen im Anschluss haben nichts Auffälliges ergeben, daher nimmt Jordi am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining teil.“

Nach seiner Verletzungs-Rückkehr fehlt Paulina in der U23 des BVB allerdings noch der Impact. In seinen drei Pflichtspieleinsätzen konnte der Stürmer noch keinen Scorerpunkt einsammeln. Der Niederländer dürfte alles daran setzen, das in den kommenden Wochen zu ändern.